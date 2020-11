Le notizie del giorno – Il Napoli è reduce dal successo in Europa League contro il Rijeka, 1-2 il risultato finale che ha permesso di rimanere pienamente in corsa per la qualificazione. Ma il tecnico Gennaro Gattuso non è rimasto contento della prestazione della squadra, nel mirino è finito l’atteggiamento come confermato dallo stesso allenatore nel post-partita. Il Napoli è entrato in campo senza la giusta cattiveria, è nata una brutta gara contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ Gattuso è esploso nell’intervallo della partita contro il Rijeka, era praticamente furioso con la squadra. “Ma cosa avete in testa?”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ un momento difficile per l’allenatore Ryan Giggs finito nella bufera dopo l’arresto con l’accusa di violenza di genere perpetrata nei confronti della fidanzata Kate Greville. Sulla questione è intervenuto Rhodri Giggs, fratello di Ryan con cui non ha più rapporti, dopo la relazione di 8 anni intrattenuta tra l’attuale ct del Galles e l’ex moglie del fratello. “Ognuno ha la sua debolezza e quella di Ryan è che quando esce la sera deve riuscire ad andare a letto con una donna. Io non ce l’ho con lui, mi dispiace per lui”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Aisla Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica ha avviato una diretta social con alcuni personaggi dello sport. Tra questi anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. L’ex calciatore Gianluca Vialli ha deciso di mettere pepe alla discussione con una battuta su Ilaria D’Amico, compagna del portiere della Juventus Gigi Buffon. “Quanti calciatori te l’hanno battuta in tutti questi anni?”. E’ arrivata la reazione imbarazzata della ex conduttrice di Sky Sport, Vialli aggiunge: “sono sicuro che tantissimi ti avranno corteggiata”. Ilaria d’Amico ironizza “ho capito come va a finire questa diretta… voi non sapete quante volte me l’ha chiesta in privato questa cosa?”. Vialli non si ferma: “sì vero ma non mi hai mai dato una risposta soddisfacente“. “Ma cosa vuoi la lista dei nomi e indirizzi? – aggiunge Ilaria D’Amico – neanche uno questa è la risposta ufficiale”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Emozioni al Grande Fratello Vip, l’ingresso di Stefano Bettarini ha messo un pò di pepe. L’ex calciatore ha avuto un flirt con Dayane Mello, altra concorrente grande protagonista dell’edizione. A scatenare la reazione è stata una dichiarazione della modella che ha parlato del rapporto con Bettarini. “Forse è il momento di chiarire, tra noi c’è stata una scopata e basta…”. La frase ha sorpreso il conduttore Alfonso Signorini. “Ma come una scopata e basta? Io dovrei cadere per terra, ma non lo farò. Sono sincero, ci hai spiazzato”. L’ex calciatore non ha gradito: “La cosa mi ferisce… L’avessi detto io, sai che casino sarebbe scoppiato. Invece se a dirlo è una va bene. Sinceramente non è che lo apprezzi molto”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.