Le notizie del giorno – Ancora aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona. Nel dettaglio il medico personale dell’ex Pibe de Oro è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Sant’Isidro: l’accusa è negligenza medica e omicidio colposo. E’ stata disposta la perquisizione della casa di Leopoldo Luque e della clinica in cui lavora, secondo quanto riporta Marca sono iniziati i controlli, potrebbero finire nel registro degli indagati anche il medico-psichiatra incaricato di somministrare a Diez gli psicofarmaci una delle persone in casa al momento del decesso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un altro grave lutto ha colpito il mondo del calcio. Nella giornata di sabato è morto Papa Bouba Diop, ex calciatore senegalese, non è riuscito a superare una grave malattia. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Neuchâtel Xamax, Grasshoppers, Lens, Fulham, Portsmouth, AEK, West Ham e Birmingham City. (LA NOTIZIA DEL DETTAGLIO).

Momenti di grande paura durante la partita di Premier League tra Arsenal e Wolverhampton. In occasione di un calcio d’angolo per i padroni di casa, David Luiz e Raul Jimenez si sono scontrati: entrambi sono crollati a terra. La situazione è sembrata subito seria, il calciatore messicano ha perso i sensi. David Luiz si è invece rialzato subito, riportando un ematoma alla testa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

