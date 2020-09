Notizie del giorno – Il gol che ha fatto il giro del web, novità stadi, la polemica sul paragone Barella-Scholes

Le notizie del giorno più importanti di ieri, sabato 12 settembre.

LE POLEMICHE SUL PARAGONE BARELLA-SCHOLES – I social, si sa, sono ormai diventati il luogo di dibattito più semplice, rapido, comune tra i media. Tutti possono esprimere un concetto, tutti possono contestarlo o condividerlo. E, per questo, la polemica spesso la fa da padrone, che si tratti di politica, attualità, giustizia, sport. Noi lo sappiamo bene, visto che spesso su queste pagine andiamo a spulciare tra i pensieri e le reazioni degli utenti su un argomento specifico. Un hashtag in tendenza vuol dire che si sta parlando di quel tema. Come? Non si sa, dipende. A finire in questo “calderone”, ora, è Barella, il centrocampista dell’Inter valorizzato da Conte e considerato uno dei prospetti italiani più interessanti, a maggior ragione dopo il gol vittoria in Olanda in Nations League di qualche sera fa. Il motivo, vi starete chiedendo? Non lui in particolare, ma un tweet che lo riguarda. Un utente, infatti, lo ha paragonato a… Paul Scholes, il centrocampista inglese tra le colonne portanti del magnifico e vincente Manchester United di Sir Alex Ferguson. “Barella? E’ giovane e gli manca ancora per essere un top, ma già ora vale un Paul Scholes al massimo della carriera (gran bel giocatore)”, ha scritto l’utente. Ovviamente, come anticipato, non sono mancate le immediate reazioni al post diventato virale. In tanti non condividono l’idea e anzi la criticano fortemente, in pochi appoggiano l’utente nel considerare simili i due centrocampisti. La carriera emergente di Barella parla sicuramente per sé, ma soltanto il futuro potrà rivelare se riuscirà a mantenere la continuità dei grandi campioni (tra cui Scholes appunto). Al momento, per ruolo, caratteristiche e temperamento, c’è la possibilità che col tempo si possa avvicinare, ma è ancora presto per poter effettuare un paragone alla luce di quello che il giocatore inglese ha dato negli anni al calcio europeo e non solo. In alto la FOTOGALLERY con alcune reazioni al tweet. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL GOL CHE HA FATTO IL GIRO DEL WEB – Accade di rado. “Segnare da centrocampo” è un espressione che si usa ogni tanto per descrivere la rete di un calciatore da posizione distante dalla porta. Spesso, però, non è mai effettivamente “da centrocampo”. Magari è dai 30 metri, poco dopo la trequarti. Quando però è “a centrocampo” davvero, allora non resta che ammirare e rimanere stupiti. Il VIDEO del gol che sta facendo il giro del web è proprio “da centrocampo”. Anzi, è anche oltre. Dietro la metà campo, quindi da posizione impossibile. Il protagonista è Borja Valle, centrocampista spagnolo che ha bagnato così il suo esordio con la Dinamo Bucarest nella sfida contro il Botosani. (IL VIDEO DEL GOL)

NOVITA’ SUGLI STADI – Sempre molto caldo in queste settimane il tema della riapertura degli stadi. Su queste pagine ne abbiamo parlato tanto e in ogni modo, tra dichiarazioni degli addetti ai lavori ed approfondimenti. La verità però, in sostanza, è che a decidere saranno Govrno e Cts, la cui posizione è quella più rigida al momento rispetto invece a Figc, Lega e club di calcio. Questi ultimi, infatti, ormai da un po’ hanno iniziato a spingere su una riapertura parziale, votata sempre alla prudenza ma anche a trovare delle alternative agli impianti chiusi. La Gazzetta dello Sport si sbilancia: “Il calcio spinge per avere i tifosi a metà ottobre”. E’ la data “minima”. Prima di quella non si può andare. L’ultimo DPCM impedisce infatti le porte aperte ai tifosi fino al 7 ottobre. Perlomeno dai mille tifosi in su. E così la Juve, che si è vista respinta la richiesta presentata dalla Regione Piemonte per le 8 mila persone all’Allianz Stadium per la prima contro la Sampdoria, ne richiede adesso mille, appunto. Come emerso nei giorni scorsi, tuttavia, sembra chiara la linea del Governo: prima le scuole. Si attende dunque l’apertura omogenea di tutti gli istituti italiani per tracciare un bilancio e capire se la curva del contagio resterà stabile o aumenterà. Da lì poi – e saremo arrivati a metà ottobre – la decisione sugli stadi. (L’ARTICOLO COMPLETO)