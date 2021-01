Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato di Serie A ed estero. La giornata di Crotone-Roma è stata sconvolta dalla notizia del grave incidente del dirigente Morgan De Sanctis. L’ex portiere è stato subito ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli, in nottata è stato operato d’urgenza all’addome. Attualmente si trova in terapia intensiva, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Al dirigente della Roma è stata asportata la milza. Morgan De Sanctis stava percorrendo la via Cristoforo Colombo a Roma a bordo della sua Hyundai, si sta provando a fare luce sulle cause dell’incidente. L’ex portiere si è procurato anche la frattura di qualche costola, è cosciente e non rischia la vita. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, esonerato Liverani

Il Parma ha deciso di esonerare l’allenatore Liverani. Il tecnico ex Lecce paga la brutta sconfitta contro l’Atalanta, ma in generale il pessimo rendimento in campionato: sono appena 12 i punti conquistati in 16 partite frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e addirittura 8 sconfitte. La classifica preoccupa la dirigenza che ha deciso per il ribaltone. Il Parma ha contattato D’Aversa per sostituire Liverani ed il colloquio ha avuto esito positivo, già dalla giornata di domani guiderà l’allenamento in vista della partita casalinga contro la Lazio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anna Falchi è una grandissima tifosa della Lazio e si scatena dopo ogni vittoria del club biancoceleste. E’ successo anche al termine della sfida contro la Fiorentina, l’attrice ha pubblicato uno scatto da capogiro, è nuda e si copre solo da un lenzuolo. La foto è stata ovviamente molto apprezzata dai fan, in un’ora sono stati raggiunti 10mila like più tantissimi commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini di Anna Falchi.