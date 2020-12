Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. La morte di Diego Armando Maradona continua a creare moltissime discussioni, in particolar modo hanno scatenato il caso le dichiarazioni di Filippo Facci. Durante la trasmissione Tiki Taka si è scatenato un vero e proprio caos. Il giornalista Filippo Facci è stato durissimo: “come persona aveva dei difetti da mediocre imbecille, che è morto a 35 anni, diversamente da Paolo Rossi che è morto da vivo”. Poi la stoccata clamorosa: “Nella vita era un mediocre, un drogato, ciccione, ladro come quando segnò contro l’Inghilterra! Siete dei complessati! Maradona era diventato un cattivo esempio, un drogato, ciccione, un morto prima del tempo e voi vi offendete perché per voi non era solo un grande giocatore ma era Dio”. In studio si scatena la lite con toni altissimi, su tutti Auriemma. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si continua a parlare della lite in casa Atalanta tra il Papu Gomez e l’allenatore Gasperini. Il club nerazzurro sta disputando una stagione veramente entusiasmante, ma questa brutta vicenda potrebbe condizionare le prossime partite. Tutto è nato dall’intervallo della sfida di Champions League contro il Midtjylland, all’intervallo volano parole grosse e non solo tra Gasperini e Papu Gomez, l’attaccante non avrebbe accettato delle indicazioni tattiche. La rottura è inevitabile, nell’ultima sfida il calciatore non è stato preso in considerazione ed anche il diretto interessato ha confermato l’addio. L’ex Catania ha chiesto alla dirigenza di liberarsi a parametro zero ed essere libero di firmare per qualsiasi altro club. L’Atalanta non ha intenzione di accontentarlo e spera di incassare una buona cifra nel prossimo mercato, il contratto è infatti in scadenza nel 2023. Sono tante le squadre che hanno messo nel mirino il Papu, dal Torino alla Fiorentina, ma anche le big come Napoli, Inter e Roma seguono la situazione con interesse. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è verificato un nuovo caso legato al mondo del calcio. Il tribunale di Birmingham ha stangato Jack Grealish, riconosciuto colpevole di due reati: incidente in stato di ebrezza che ha provocato danni a due veicoli ed in più l’episodio si è verificato in un periodo di lockdown. La sanzione è stata pesante: patente ritirata e spese per ben 82.500 sterline, circa 91 mila euro. Secondo quanto riferito da un testimone, Grealish era ubriaco e aveva difficoltà a parlare. Solo 24 ore prima aveva pubblicato un messaggio sui social dove invitava le persone a rimanere a casa. E’ accusato anche di eccesso di velocità. Non potrà guidare per i prossimi 9 mesi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ultras del Catania Antonino Speziale è tornato libero, è uscito oggi dal carcere di Messina dopo aver scontato la pena di 8 anni e 8 mesi per l’omicidio dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti. L’episodio risale al 2 febbraio del 2007 in occasione del derby contro il Palermo e in seguito ad alcuni scontri Raciti è rimasto ferito mortalmente. Ad attenderlo all’uscita il padre, si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio. Subito dopo l’uscita dal carcere Antonino Speziale ha commentato: “intanto voglio vedere la mia famiglia. Poi vi racconterò tutto quello che ho passato. La mia condanna è stata un’ingiustizia e chi ha sbagliato pagherà con la giustizia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Valeria Marini si conferma molto attiva sui profili social, la showgirl può contare su un milione di follower che si scatenano grazie alle foto pubblicate su Instagram. L’ultima non è passata inosservata, lo scatto a letto è veramente da impazzire: il vestito è scollato e mette in evidenza il lato B. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Tim Howard è felice anche dal punto di vista sentimentale, fa coppia fissa con Nora Segura. La modella è veramente irresistibile e su Instagram può contare su 390mila follower. Le ultime due foto sono state veramente clamorose, prima lo scatto completamente nuda a letto, poi l’altra in completino intimo trasparente, il corpo della modella è da impazzire. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.