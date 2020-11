Le notizie del giorno – Guendalina Tavassi hackerata, la voce su Cristiano Ronaldo e furia Immobile

Le notizie del giorno – L’addio al Real Madrid per sposare il progetto della Juventus è stato veramente clamoroso. E’ la storia di Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore insieme a Messi ha deciso di cambiare maglia per provare l’esperienza italiana. Il rendimento è stato all’altezza delle aspettative, il club bianconero ha dominato in Italia, ma non è arrivata (almeno per il momento) la vittoria della Champions League. Adesso iniziano a circolare nuove indiscrezioni: in primo luogo un retroscena, Florentino Perez avrebbe chiamato Cr7 per assistere al clasico dello scorso marzo. Poi altri continui contatti tra le parti, più altri indizi delle foto postate in compagnia di Sergio Ramos e Pepe e più recentemente con Kovacic e Modric. Secondo quanto riporta l’edizione di Marca sarebbero indizi precisi del riavvicinamento tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, un avvio di trattativa per il ritorno in Spagna.

Dopo la positività al Coronavirus, l’attaccante Ciro Immobile è tornato grande protagonista. Il calciatore ha trascinato la Lazio nel successo dei biancocelesti contro il Crotone. Il bomber non ha gradito alcune critiche sulla questione dei tamponi al Coronavirus. Adesso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, come conferma ai microfoni di Lazio Style Channel: “Voglio partire dall’esultanza. Può sembrare polemica ma non lo è, è un gesto che facciamo noi quando giochiamo a un gruppo che abbiamo creato con amici e familiari. Ci divertiamo a giocare la sera, visto che in quell’orario non possiamo fare niente, quindi è per loro. Per quanto riguarda le altre cose è vero che ho sempre risposto sul campo, ma stavolta ho risposto sui social perché quello era un attacco a Immobile uomo, non calciatore. Quando si parla dell’uomo bisogna conoscerlo bene prima di giudicare”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

I reality continuano ad essere sempre molto seguiti, il particolar modo ha riscontrato successo il Grande Fratello Vip che proseguirà fino al mese di febbraio. Poi ad Aprile sarà il turno dell’Isola dei Famosi, altro appuntamento da non perdere per gli amanti del genere. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni, alla guida dovrebbe esserci la moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi ha superato la concorrenza di Belen. Indicazioni anche su alcuni concorrenti: l’attore turco Can Yaman, l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, la modella Mila Suarez, gli ex protagonisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi, l’ex calciatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Sossio Aruta, l’ex gieffina Cristina Plevani e l’ex fidanzato di Pamela Prati Luigi Oliva.

FIDANZATA PINAMONTI – L’attaccante Pinamonti è considerato ancora uno dei migliori prospetti italiani, nelle ultime stagioni ha avuto diversi occasioni, non è riuscito ad ‘esplodere’ definitivamente ma ha le caratteristiche per diventare un calciatore molto importante. L’obiettivo è quello di ritagliarsi spazio nell’Inter, molto probabile una cessione in prestito per aumentare il minutaggio. Nel frattempo la vita privata regala soddisfazioni, continua a gonfie vele la storia d’amore con la fidanzata Nicole Confortin. La ragazza è bellissima, l’aspetto fisico è mozzafiato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un’altra brutta storia legata al mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di hackeraggio, negli ultimi anni si è verificato un episodio molto grave ai danni della giornalista sportiva Diletta Leotta, sono state pubblicate sui social foto private. Adesso la nuova vittima è stata Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, la notizia è stata confermata dalla diretta interessata, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram. “Ragazzi sto andando dalla Polizia… devo fare i nomi di chi ha scaricato questi miei video privati per risalire a chi mi ha rubato l’account iCloud. Sono video privati, sono una moglie. Ho una figlia. Questi video potrebbero rovinare la vita delle persone. Vi ringrazio per tutti i messaggi. Purtroppo quello che è successo è uno schifo. Sono video privati. La divulgazione di filmati privati altrui è una violazione, è un vero reato e chiunque li guarda e li condivide è perseguibile”. In alto la FOTOGALLERY di Guendalina Tavassi, in basso il video.