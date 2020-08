Notizie del giorno – Icardi massacrato, l’odio della Juve verso Khedira, il Lione punge ancora

Le notizie del giorno più importanti di ieri, venerdì 14 agosto.

ICARDI MASSACRATO – L’Equipe contro Mauro Icardi. Secondo il noto quotidiano francese, l’attaccante argentino vedrà la semifinale contro il Lipsia dalla panchina, almeno inizialmente. Il tutto per uno stato di forma tutt’altro che perfetto, come sottolinea l’Equipe: “La domanda da farsi è se Mauro Icardi in questo momento possa essere in grado di giocare una partita di alto livello… La sua mancanza di mobilità è lampante. Al punto di farne un peso per la squadra? La questione si pone sul serio. Se Tuchel vuole attaccare la profondità contro il Lipsia, allora Icardi non gli serve a nulla. In passato, in coppia con Mbappé, Icardi ha mostrato qualcosa d’interessante. Ma era in forma e stimolato dalla concorrenza di Cavani. Oggi invece è la grande delusione del post-lockdown, con il suo maxi ingaggio voluto da Leonardo. E al di là della sua condizione atletica, è pure il suo livello tecnico a creare ansie e ad essere messo in discussione”. Critiche pesanti. Inoltre al posto di Icardi, contro l’Atalanta, è entrato Choupo-Moting, che è andato in gol. Il che non gioca a favore dell’ex Inter. Altro punto a suo svantaggio sarà il rientro di Di Maria dalla squalifica e la forma devastante mostrata da Mbappé dopo l’infortunio. Saranno loro due ad affiancare Neymar in semifinale. Icardi rimarrà fuori. Per adesso solo dall’undici titolare e chissà che a settembre non si torni a parlare di Juve… (L’ARTICOLO COMPLETO)

L’ODIO DELLA JUVE VERSO KHEDIRA – Ieri era il compleanno di Giorgio Chiellini. Sicuramente un giorno felice per il capitano bianconero, ma non per Khedira. Il centrocampista tedesco ha fatto gli auguri al suo compagno sui social, ma è stato assalito da commenti offensivi, volgari e qualche insulto. Motivo? I tifosi della Juventus non lo vogliono più, sono stanchi di lui e del suo poco utilizzo negli ultimi due anni. Khedira è tra i principali indiziati ad andar via e non farà quindi parte della rosa bianconera nella prossima stagione, ma i supporters della Vecchia Signora non vedono l’ora che faccia le valigie e lo invitano a salutare il prima possibile. Tanti i messaggi, in risposta al tweet di auguri, dove si chiede – elegantemente in alcuni casi ma offensivamente in altri – un addio. Da “parassita” al semplice “vattene“, diverse le reazioni dei tifosi della Juve. Ne riproponiamo alcune nella FOTOGALLERY in alto. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL LIONE PUNGE ANCORA – Con la sua squadra sta compiendo un miracolo. E’ arrivato ai quarti di finale riuscendo ad eliminare la Juve e adesso non si vuole fermare. Il tecnico del Lione Rudi Garcia, parlando alla vigilia della sfida contro il Manchester City, è tornato a parlare indirettamente dei bianconeri, che già aveva punto in più occasioni, l’ultima nel post gara in sala stampa. “Sono contento di essere qua con il mio Lione – le sue parole a Sky – Il Manchester Ciy è favorito perché costruito per vincere, ma anche la Juve lo era e quindi il nostro obiettivo non cambia: vogliamo vincere e arrivare in semifinale. La doppia sfida con la Juve ci ha lasciato la fiducia di poter competere con le grandi d’Europa. Domani sarà gara secca e forse avremo più chance di passare il turno, sapendo anche che i primi due quarti di finale tutto è rimesso in gioco. L’Atalanta era quasi qualificata al minuto 90′, il Lipsia ha buttato fuori l’Atletico Madrid, noi possiamo sperare che anche domani sera andrà così nonostante il City sia favorito”. (L’ARTICOLO COMPLETO)