Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Eusebio Di Francesco è sempre più a rischio esonero. In campionato il Cagliari non vince da novembre, i successi in totale sono stati solo tre e le sconfitte ben 14, pessima anche la differenza tra gol realizzati e subiti. Si stanno valutando alcune soluzioni per il sostituto, in pole c’è l’ex Spal Semplici che sarebbe entusiasta della nuova avventura, non sono da escludere ritorni di fiamma come Rastelli o Zenga. E’ libero Walter Mazzarri, ma la soluzione dell’ex Torino e Napoli al momento è molto difficile. La situazione sarà più chiara nelle prossime ore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter, a cui erano state amputate le gambe in seguito a complicazioni del Covid. E’ morto nelle ultime ore a Milano, aveva da poco compiuto 71 anni. Sono già arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per l’ex calciatore da parte di colleghi, squadre e tifosi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Momenti di grande paura durante la partita del campionato di Serie B tra Ascoli e Salernitana, la sfida si è conclusa con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Tutino, ma a tenere banco sono le condizioni del calciatore Dziczek. Il calciatore si è accasciato a terra, necessario l’intervento dell’ambulanza. Il giocatore è stato trasportato all’ospedale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stati momenti di grande paura per l’incidente di Andrea Cossu. Il dirigente del Cagliari è rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto sulla Statale 554, a Selargius e ha riportato gravi ferite. Immediato il trasferimento in ospedale in codice rosso, la Porsche è stata distrutta. Lo schianto si è verificato nel tardo pomeriggio, Cossu ha riportato varie fratture e un forte trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Immediato anche l’intervento della Polizia Stradale. “A seguito di un incidente stradale avvenuto oggi, il dirigente rossoblù Andrea Cossu si trova ricoverato presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Sottoposto ad accertamenti e terapie, le sue condizioni sono stabili. Forza Andrea, siamo tutti con te!”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dell’incidente.