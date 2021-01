Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Sono molti i dubbi sull’incidente di Morgan De Sanctis, in particolar modo sulla dinamica dell’impatto, si sta provando a far luce sull’episodio ma la ricostruzione al momento è molto difficile. L’incidente si sarebbe verificato verso le ore 22, nei pressi delle Mura Aureliane, il dirigente della Roma stava tornando a casa dopo la giornata di lavoro a Trigoria, l’auto di De Sanctis si è ribaltata più volte ma dopo l’incidente non sarebbe stata effettuata nessuna chiamata al 112. Non c’è stato intervento sul posto per i rilievi nonostante le condizioni gravi dell’ex portiere. Dopo la chiamata ad un amico, De Sanctis si sarebbe recato a Villa Stuart, poi il ricovero immediato al Gemelli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che ha accolto il ricorso del Napoli contro la sconfitta 3-0 a tavolino con la Juventus ed il punto di penalizzazione. Il Napoli avrebbe regolarmente rispettato il protocollo Figc “vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della Asl territorialmente competente”. Il Napoli “ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, grave lutto nel calcio

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto Alex Apolinario, la triste notizia è arrivata dopo gli ultimi giorni di agonia, iniziati a causa di un arresto cardiorespiratorio registrato durante il match tra FC Alverca e Uniao de Almeirim, valido per la terza divisione del campionato portoghese. Il 24enne si era accasciato in mezzo al campo, immediato l’intervento dello staff medico del club con il defibrillatore. Poi il trasferimento in ospedale, oggi la triste notizia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Aida Yespica è seguitissima anche sul mondo social, su Instagram sono tantissimi i follower, addirittura 850 mila. I fan hanno avuto modo di apprezzare le foto della showgirl, in particolar modo l’ultimo scatto ha infiammato. Aida Yespica è bellissima, il vestito è troppo scollato ed il seno prorompente è in bella mostra. In poche ore la foto ha raggiungo oltre 50mila like, tutti gli uomini possono stropicciarsi gli occhi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, Aida Yespica da capogiro.