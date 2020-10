Le notizie del giorno – Tanti aspetti in comune per due allenatori, Allegri e Sarri: in primo luogo sono ex della Juventus e sono riusciti a vincere almeno uno scudetto con il club bianconeri, poi sono liberi e per entrambi l’ultima esperienza è stata proprio con il club bianconero. Le differenze principali sono invece dal punto di vista tattico. Sono alla ricerca di una nuova squadra e hanno avuto contatti recenti con altri club. Sarri è una soluzione calda per la panchina della Fiorentina. Allegri invece è una soluzione per il Psg. L’inizio in campionato è stato altalenante, mentre all’esordio in Champions League il club francese ha perso in casa contro il Manchester United con il rischio di compromettere la qualificazione. L’avventura di Tuchel sembra ai titoli di coda, Allegri potrebbe essere il successore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. La notizia era stata comunicata dalla Nazionale portoghese e successivamente confermata. La Juventus ha dovuto fare a meno del calciatore per alcune partite. Secondo indiscrezioni provenienti dal Portogallo il calciatore della Juventus è risultato ancora positivo dopo l’ultimo tampone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Momento delicato in casa Real Madrid. Pesantissima sconfitta per i Blancos nel primo match della fase a gironi di Champions League, il ko in casa contro lo Shakhtar rischia di compromettere la qualificazione agli ottavi di finale. In campionato la situazione non è entusiasmante, il Real Madrid occupa la terza posizione alle spalle di Real Sociedad e Villarreal, due squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Zinedine Zidane. Subito dopo la sconfitta Florentino Perez è sceso negli spogliatoi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La moglie di Antonio Cassano ha pubblicato una foto sexy, il profilo Instagram di Carolina Marcialis è sempre molto seguito ed i fan aumentano giorno dopo giorno. L’ex calciatore punta ad intraprendere una nuova carriera dopo quella altalenante da giocatore, dovuto a comportamenti non proprio professionali dentro e fuori dal campo. La vita privata, invece, prosegue a gonfie vele, il rapporto con la compagna sembra ottimo e la bella Carolina si dimostra in grande forma. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Floriana Messina non passa mai inosservata. Si tratta di una showgirl e giornalista molto seguita sui social, sono infatti più di 600mila i follower su Instagram. La sua particolarità? Un fisico mozzafiato. Soprattutto il Lato A mette in evidenza le forme. E’ stata una concorrente del Grande Fratello ed è una grande tifosa del Napoli. L’ultimo scatto ha raggiunto numeri incredibili tra like e commenti. In alto la FOTOGALLERY della showgirl.