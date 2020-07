Notizie del giorno – Insulti a Bruno Peres, morto presidente, Chiara Nasti insieme al calciatore [FOTO]

Notizie del giorno – Voleva essere una battuta. Poco riuscita, però. La Ceres, famosa birra, in un tweet sul profilo ufficiale ha accostato il terzino della Roma Bruno Peres ad una bottiglia, accompagnando il post con la frase: “Stop sending me this shit” (tradotto: “Smettete di mandare questa m***a”). Il riferimento del noto marchio al calciatore giallorosso è per il soprannome che qualche tifoso gli aveva affibiato (“Bruno Ceres”) in seguito al suo incidente nel 2018. Non sono mancati (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO E IL TWEET INCRIMINATO)

Un’altra vittima nel mondo del calcio a causa del Coronavirus. E’ morto Cesar Salinas, presidente della Federazione calcistica boliviana (Fbl). La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal vice ministro dell’interno. “Cesar Salinas è deceduto, amico, sostenitore e presidente del Club The Strongest e della Fbl”, ha scritto su Twitter Wilson SantaMaria. Il 58enne era ricoverato dal 9 luglio in una clinica nella capitale boliviana, La Paz. Come riferisce La Razon aveva ricevuto una donazione (LA NOTIZIA COMPLETA)

Chiara Nasti è diventata molto famosa e sui social è seguitissima. L’influencer può contare 1,7 milioni di followers su Instagram e ha postato alcuni scatti di una vacanza a Mykonos che hanno scatenato la reazione da parte dei fan. E’ stata pizzicata in compagnia di Niklas Dorsch, centrocampista classe ’98 dell’Heidenehim, squadra che si è classificata al terzo posto in Zweite Bundesliga e poi sconfitta nello spareggio contro il Werder Brema. Si tratta di un calciatore di ottima prospettiva e protagonista di una buona stagione. Potrebbe arrivare anche nel campionato italiano, diverse squadre del torneo cadetto hanno messo il calciatore nel mirino. Dorsch ha fatto perdere la testa a Chiara Nasti: “Hai sconvolto la mia vita”, ha scritto sui social (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER TUTTE LE IMMAGINI)