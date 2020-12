Le notizie del giorno, l’intercettazione su Suarez e la rivelazione sul tentato suicidio di Maradona

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. La partita tra Casertana e Viterbese ha scatenato la bufera, i padroni di casa sono scesi in campo nel match della giornata di Serie C con appena 9 calciatori a causa delle positività al Coronavirus. Non è stato possibile il rinvio della gara, anche per il rifiuto della squadra ospite. Adesso sono arrivati nuovi aggiornamenti, secondo quanto comunicato dalla società campana sui propri canali social, due dei nove giocatori scesi in campo ieri sono risultati positivi al tampone. La partita si è conclusa sul risultato di 0-3. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continua a tenere banco il caso Suarez nel calcio italiano. E’ stata aperta un’indagine sul test svolto dal calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza necessaria per il trasferimento di mercato in un altro Paese. Tutto è nato dopo la rottura tra l’attaccante ed il Barcellona, tanti club si sono fiondati sul calciatore, tra questi anche la Juventus. Tutto è saltato anche per i tempi tecnici e alla fine Suarez ha accettato il corteggiamento dell’Atletico Madrid. Nelle ultime ore sono emersi altri dettagli, il calciatore ha ammesso di essere stato a conoscenza del contenuto della prova, ma nonostante ciò la preparazione non è stata all’altezza. Il contenuto dell’esame dell’attaccante Luis Suarez è stato registrato, quanto è emerso alimenta i dubbi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, il retroscena su Maradona

Alfredo Cahe, storico medico personale di Maradona, nel corso delle trasmissioni “Intratables” e “Confrontados è stato protagonista di clamorose confessioni. Nel mirino sono finite le cure adottate nei confronti dell’ex calciatore, poi ha parlato di un tentato suicidio. “Maradona aveva una lesione cerebrale, ma non l’Alzheimer come si diceva. E il farmaco psicofarmacologico che stava assumendo non era adeguato”. Il tentato suicidio: “Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: “Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte”. Ma è stato salvato per miracolo”. Infine conclude: “Per me la sua morte è stata un suicidio: Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva più”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Papu Gomez non ha accettato il Tapiro consegnato da Striscia la Notizia, ma nega di averlo lanciato all’inviato Valerio Stafelli. E’ un periodo difficilissimo per l’argentino, ormai fuori squadra dall’Atalanta dopo la pesante lite con l’allenatore Gasperini. Sarebbero volate parole grosse e non solo, il calciatore è stato preso in considerazione sempre meno, fino all’esclusione dai convocati andata in scena contro la Roma. La cessione è praticamente certa nel mese di gennaio, sono state avviate già alcune trattative con tantissimi club interessati alle prestazioni del Papu. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, le news di gossip

Gli appassionati del mondo del calcio seguono con attenzione non solo le prodezze in campo, ma anche le situazioni legate al gossip. Le ultime notizie arrivano direttamente dall’Inghilterra e riguardano due calciatori: Diego Costa e Gabriel Jesus. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’ sono spuntate tre foto compromettenti che riguardano i giocatori, immortalati con la stessa donna. Secondo il tabloid inglese: “le immagini erano immediatamente riconoscibili. Jesus e Costa stavano entrambi ridendo e sembravano incredibilmente rilassati in compagnia della stessa donna mentre erano distesi su alcuni cuscini e senza maglietta. Le foto, comunque, sembrano essere state scattate in momenti diversi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Madalina Ghenea è la nuova fidanzata di Zaniolo. Si tratta di una modella e attrice rumena di 33 anni. E’ molto conosciuta nel mondo dello spettacolo grazie a spot pubblicitari e videoclip musicali. E’ stata protagonista anche nel film ‘I soliti idioti – Il film’ e ‘Youth –, La giovinezza’ di Paolo Sorrentino. Nel 2016 è stata sul palco di Sanremo con Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele. La relazione non è ancora ufficiale, ma i ‘movimenti’ sui social tra like e commenti fanno pensare ad un rapporto veramente speciale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.