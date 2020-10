Le notizie del giorno – Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Un gravissimo lutto ha colpito il Manchester City, è un momento nero per gli inglesi dentro e fuori dal campo. Attraverso un comunicato pubblicato sul profilo Twitter il club ha comunicato la morte di Jeremy Wisten, ex calciatore della Academy, ad appena 17 anni. “La famiglia del Manchester City family annuncia tristemente di aver ricevuto notizia del decesso dell’ex calciatore del club Jeremy Wisten. Mandiamo le nostre più profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. I nostri pensieri sono con voi in questo momento difficile”. Secondo la stampa il calciatore si sarebbe suicidato a causa della depressione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una notizia un pò a sorpresa in vista della partita di Champions League tra Juventus e Barcellona. E’ uno dei periodi peggiori della storia del club blaugrana, in campo la squadra non sta convincendo e dal punto di vista dirigenziale la situazione è sempre più incerta. Adesso arriva un aggiornamento direttamente dalla Spagna. I quotidiani parlano di possibili dimissioni del 57enne patron catalano Josep Maria Bartomeu, potrebbe lasciare a breve la guida del club. Secondo quanto riporta ‘Sport’ Bartomeu potrebbe rassegnare le dimissioni in segno di protesta contro la decisione del governo catalano che non avrebbe accettato la richiesta di posticipare il referendum. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Grande prestazione dell’Hellas Verona nella partita del campionato di Serie A contro la Juventus. La squadra di Juric ha imposto il pareggio, 1-1 il risultato finale con il vantaggio siglato da Favilli ed il pareggio di Kalusevski. Non sono mancate le discussionI sul comportamento dell’allenatore della squadra ospite che avrebbe insultato i bianconeri. Juric ha abbandonato il terreno di gioco senza salutare il collega Andrea Pirlo e rivolgendo un’espressione colorita nei confronti degli avversari. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

