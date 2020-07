Notizie del giorno – Terremoto in Serie B, 12 positivi al Covid in una squadra, risposta hot di Wanda Nara

Notizie del giorno – Un nuovo terremoto rischia di sconvolgere il campionato di Serie B. Una vera e propria bomba che potrebbe portare conseguenze nel breve e nel lungo termine. Nel dettaglio, secondo TMW, la Procura Federale, la FIGC e tutte le società del torneo cadetto avrebbero ricevuto una segnalazione. L’accusa è nei confronti della Juve Stabia, il club avrebbe effettuato dei pagamenti in nero ai propri tesserati e dipendenti, sono stati spediti dei documenti con tutti i dettagli sulla contabilità. Adesso la Procura Federale, il TFN dovranno valutare il materiale, perché si tratta comunque di una mail che può essere verificata, non è infatti anonima.

La segnalazione non può lasciare indifferenti i vertici del calcio. Si rischia di stravolgere la classifica del campionato di Serie B (la Juve Stabia è in lotta per la salvezza), ma probabilmente un eventuale provvedimento dovrebbe arrivare per la prossima stagione per una questione di tempi. Si dovrebbe arrivare ad una conclusione delle indagini verso il 31 agosto. Cosa rischia la Juve Stabia? Una penalizzazione pesantissima per illecito amministrativo (LA POSIZIONE DELLA JUVE STABIA)

In Spagna è sempre delicata la situazione legata al Coronavirus. Si sono registrati dei nuovi casi che rischiano di condizionare pesantemente il futuro. Caos in casa Fuenlabrada. Come riportano i canali ufficiali del club nella Comunità di Madrid, sono saliti addirittura a quota 28 i dipendenti attualmente positivi al Coronavirus, nelle ultime ore si sono registrati 12 nuovi casi in più.

“Ci sono un totale di 12 nuovi casi. Quattro dei nuovi casi sono a Madrid e non hanno avuto contatti dalla partita contro l’Elche del 17 luglio. Gli altri otto nuovi casi sono stati negativi da sabato 18 e, dopo otto giorni e nonostante siano stati isolati nelle loro stanze negli ultimi sei giorni, oggi i risultati sono stati positivi. Inoltre, tra i 12 nuovi casi c’erano due persone con anticorpi (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Wanda Nara, in un modo o nell’altro, fa sempre parlare di sé. Anche quando non è direttamente al centro dell’attenzione, le critiche sono sempre dietro l’angolo, ma lei è brava a “schivarle” con risposte secche. Uno degli ultimi casi ha visto un “hater” commentarle un suo post in maniera offensiva. “E chi avrebbe mai detto che saresti arrivata dove sei ora”, la frase dell’utente sulla foto di Wanda Nara accompagna dalla scritta “volto innocente”.

Il commento dell’”hater” fa riferimento ad un video hot che la moglie ed agente di Icardi aveva girato in Argentina prima del matrimonio con Maxi Lopez. Alle parole dell’utente, però, non si è fatta attendere la risposta della donna: “Lo faccio ogni notte, perché non provi (APRI L’ARTICOLO O SCORRI LA FOTOGALLERY IN ALTO PER TUTTE LE IMMAGINI)