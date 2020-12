Le notizie del giorno – Un gravissimo lutto ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto questa mattina, all’età di 75 anni Arturo Diaconale, portavoce del club biancoceleste dall’agosto del 2016. Ormai da tempo lottava contro una brutta malattia e lo scorso maggio era stato operato d’urgenza. L’annuncio è arrivato sui canali social della Lazio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è alzata la temperatura durante l’ultima puntata di Tiki Taka, si è analizzata l’ultima giornata di campionato, ma è stato affrontato anche l’argomento della morte di Diego Armando Maradona. A far discutere sono state le frasi di Mughini, rilasciate poco dopo il decesso dell’ex Pibe de Oro. “Era sfatto, frantumato, disperato da anni. Le ultime immagini sono raccapriccianti dal punto di vista umano e lo dico con commozione. Ma era un essere sfatto per le sue abitudini e ora lo facciamo diventare un santo, ma no”. La risposta di Auriemma: “Sono frasi che provocano il disgusto in chi le ascolta. Sono offese rivolte senza pudore quando la salma di Maradona era ancora calda. Mughini, io non ti chiedo le scuse perché so che non ne saresti capace, ma almeno potresti tacere. Non sei stato in grado di rispettare il più grande calciatore della storia nemmeno dopo la morte”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stata aperta un’indagine per valutare i motivi del decesso. Durante l’autopsia di Maradona è emersa un’anomalia, secondo quanto riportato dall’Argentina pare che il cuore pesasse 500 grammi, ossia più del doppio rispetto al normale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Era stata affittata un’abitazione per la riabilitazione che, però, non rispondeva alle sue esigenze fisiche. Secondo le indiscrezioni pare che Maradona fosse costretto a vivere in una stanza piccola e buia, con un solo lettino e nemmeno un bagno. Gli ultimi giorni sono stati trascorsi in condizioni pessime, gli inquirenti hanno così deciso di indagare. In una chat privata, Dalma e Giannina hanno rivelato di non essere state informate sulle condizioni di salute del padre. Gli elementi serviranno sicuramente agli inquirenti per approfondire la situazione nel dettaglio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Valeria Marini è una delle donne più famose italiane, è una vera icona nel mondo dello spettacolo. Recentemente ha partecipato anche all’edizione del Grande Fratello, si è messa in mostra confermando il grande carattere. E’ stata considerata per tanto tempo una bomba sexy, le sue forme non sono passate inosservate. Adesso si dimostra in grandissima forma, l’attrice e imprenditrice si è fotografata completamente nuda in vasca. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Pietro Pellegri è salito subito alla ribalta come uno dei migliori attaccanti in prospettiva, le aspettative sono state subito altissime e questo ha portato troppe pressioni per il calciatore. Si è trasferito al Monaco e l’esperienza è stata altalenante, l’età è dalla sua parte e può dimostrare ancora tantissimo. Nel frattempo ha iniziato una nuova storia d’amore con Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’allenatore del Bologna. La coppia è uscita allo scoperto, come dimostrano gli scatti pubblicati sui profili social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.