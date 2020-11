Le notizie del giorno – La Lazio deve fare i conti con il caso tamponi. Il club biancoleste ha dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza nelle scorse settimana a causa del Coronavirus con la positività di alcuni calciatori. E’ entrata in scena la Procura Federale: “È stata aperta un’inchiesta nei confronti del club per accertare eventuali violazioni ai protocolli sanitari finalizzati a contenere l’epidemia da Covid-19 approvati dalla Figc e validati dall’Autorità Governativa”. Lo stop di alcuni calciatori è stato dettato da vincoli regolamentari dell’Uefa sui tamponi e hanno obbligato i biancocelesti di fare a meno di Immobile, Strakosha e Leiva per la gara contro lo Zenit. Gli ispettori hanno ascoltato il presidente Claudio Lotito e il medico sociale Ivo Pulcini, acquisendo i referti dei tamponi effettuati prima di Bruges-Lazio e Torino-Lazio.

I rischi

Le norme sono severe sul fronte protocolli da seguire. “In caso di violazione – si legge -, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8 che vanno dall’ammenda, alla penalizzazione, alla retrocessione all’ultimo posto fino all’esclusione dal campionato. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ricardo Kishna è un buon calciatore, nell’esperienza in Italia con la maglia della Lazio ha dimostrato di essere un buon calciatore senza però riuscire a trovare grande continuità. E’ ancora giovane, ha 25 anni e gioca con l’ADO den Haag, in Eredivisie. Il giocatore ha dovuto fare i conti con un periodo difficile della vita: attacchi di panico, depressione, paura di morire. Kisha ha raccontato la sua storia a ‘Andy Niet te Vermeijde’, il programma dell’ex nerazzurro Andy Van der Meyde. “Nel calcio è una specie di tabù raccontare che si sta male. Siamo tutti uomini, vogliamo tutti avere successo. Ma ci sono anche momenti in cui le cose non vanno come dovrebbero. Penso che sia molto importante condividerlo. Sono stato davvero depresso. Ogni notte, quando ero a letto, non osavo chiudere gli occhi perché avevo paura di non risvegliarmi. Mi sentivo seriamente come se stessi morendo. Dovevo prendere farmaci per essere in grado di affrontare normalmente la giornata”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’attaccante Mauro Icardi è concentrato sulla stagione con la maglia del Psg, l’obiettivo è raggiungere il miglior risultato in campionato e Champions League. Continua alla grande il rapporto con Wanda Nara, la moglie e procuratrice del calciatore continua ad incantare sui social. L’argentina si conferma sempre più in grande forma, come dimostrano le ultime foto pubblicate sui profili social. Wanda è in bella compagnia, l’allenamento per le strade di Parigi è veramente sexy. I tifosi ed i fan hanno apprezzato le forme della showgirl. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Il Grande Fratello è sempre più bollente. In attesa della nuova puntata il programma si conferma hot, a scatenare le ultime reazioni è stato uno scherzo nei confronti di Paolo Brosio. Ad organizzare l’episodio sono stati Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due hanno convinto Adua Del Vesco e Dayane Mello ad ‘amoreggiare’ a letto, il risultato è stato molto apprezzato dal giornalista. Le concorrenti hanno lasciato la tendina della loro stanza semi aperta e hanno simulato un rapporto sessuale. Gli altri concorrenti hanno commentato: “Si sono già baciate, bacia una volta, bacia due…”, la risposta di Brosio: “ho un’ansia pazzesca”. Un scherzo ben riuscito e che è stato comunque bollente. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il video.