Le notizie del giorno – Non è un buon momento in casa Lazio. Il club biancoceleste deve fare i conti con il clamoroso scandalo dei tamponi, potrebbero arrivare pesanti conseguenze per la squadra della Capitale. Ma andiamo con ordine. Nel mirino è finita la gestione dei tamponi, esistono valutazioni diverse tra Italia ed il resto d’Europa, secondo la Lazio alcuni calciatori non erano positivi al Coronavirus, secondo la Uefa sì. La mancata convocazione di Immobile, Strakosha e Leiva per la partita contro la Juventus certifica una positività dei calciatori coinvolti, l’attaccante si è allenato con il resto della squadra negli ultimi giorni e addirittura è sceso in campo nella partita contro il Torino. Adesso si procederà con l’analisi dei tamponi effettuati nella struttura di Avellino e poi quelli svolti presso il Campus Biomedico. Nel caso in cui venissero accertate irregolarità, la Lazio rischia sanzioni pesanti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Grossa chance fallita per la Juventus nella partita del campionato di Serie A contro la Lazio. Nella sfida della settima giornata del massimo torneo italiano, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio, 1-1 il risultato finale. Vantaggio della squadra di Andrea Pirlo con il gol realizzato da Cristiano Ronaldo, a tempo praticamente scaduto ha pareggiato Caicedo. La Juventus ha dimostrato di essere forte, ma le disattenzioni hanno impedito di conquistare tre punti preziosissimi per la classifica. Non sono mancati i momenti di tensione. Al 62′ i protagonisti di un battibecco sono stati Bonucci e Cuadrado. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

INCIDENTE ETO’O – Paura per l’ex attaccante Samuel Eto’o, l’ex Inter è stato vittima di un brutto incidente e adesso è ricoverato in ospedale. Lo schianto si è verificato nei pressi di Nkongsamba, il camerunese ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a sbattere, distruggendo completamente la vettura. E’ servito l’immediato trasporto in ospedale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Stefano Bettarini è entrato nella casa del Grande Fratello, l’ex calciatore ha scatenato già tantissime reazioni con il suo carattere molto forte. E’ stato protagonista di una discussione con Dayane Mello, una sua ex fiamma. Nicoletta Larini, la fidanzata di Bettarini ha deciso di intervenire come riporta Giornalettismo. “Credo che le parole di Alfonso Signorini siano state decisive per Stefano. Lo hanno portato alla calma dopo aver subito parole ingiuste e accuse infondate. Del resto in quelle foto a sorridere erano in due, mica solo lui. Ed erano foto realizzate dagli stessi paparazzi interni al luogo dove entrambi soggiornavano, poi vendute al settimanale “Chi”: chiedete alla redazione. Dayane, però, si è contraddetta perché una volta tornata in Italia, e dopo la cover di “Chi”, in tv e durante i collegamenti con l’“Isola” si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras. Detto ciò, per me di Dayane Mello è un discorso chiuso”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

FIDANZATA MUSACCHIO – Stagione molto importante per il Milan, il club rossonero può togliersi tante soddisfazioni in campionato ed in Europa. Può essere molto utile alla causa il difensore Musacchio, nel frattempo la fidanzata del calciatore infiamma il web con pose super sexy. Irene Gonzalez ha condiviso sul profilo Instagram alcuni scatti, in particolar modo non è passata inosservata una foto dal terrazzo. “Winter is coming”, la ragazza si è ripresa in costume con il lato b non bella mostra. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.