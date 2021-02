Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La finestra di calciomercato si è chiusa ufficialmente, ma i club possono piazzare ancora i colpi attraverso gli svincolati. La sessione invernale non ha regalato tantissime emozioni, la pandemia da Coronavirus ha accentuato i problemi economici delle squadre. Il voto più alto lo merita sicuramente il Milan. I rossoneri guidano la classifica del campionato di Serie A e si sono ulteriormente rinforzati con l’arrivo di Mandzukic, ma anche con Meite e Tomori. Il Parma ha bisogno di risalire la classifica, il ritorno in Italia di Graziano Pellé promette molto bene. Stesso discorso per El Shaarawy che torna ad essere giallorosso. Il Torino punta tutto su Mandragora e Sanabria, l’Udinese ha piazzato il colpo Fernando Llorente. Non tutte le trattative sono però andate in porto, adesso c’è tempo con il mercato degli svincolati. Sono tantissime le occasioni, in alto la FOTOGALLERY con tutti i calciatori liberi e che possono subito firmare un nuovo contratto.

Un primo passo verso il rientro in gruppo. Prove di disgelo tra l’allenatore Fonseca e l’attaccante Edin Dzeko, il bosniaco può tornare determinante per la seconda parte di stagione. Nella giornata di oggi Dzeko è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, il mercato è ormai chiuso ed il bosniaco sarà un calciatore giallorosso almeno fino al termine della stagione. Borja Mayoral ha dimostrato di essere un ottimo attaccante e la Roma ha vinto anche senza Dzeko, ma la presenza dell’ex Wolfsburg può rappresentare una soluzione di assoluto spessore per la fase finale della stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti

Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci che riguardano il Napoli. Il malumore di Gattuso verso la dirigenza è stato evidente, si sarebbe aspettato più protezione dopo essere riuscito nell’impresa di riportare tranquillità e risultati. Invece il presidente De Laurtentiis ha deciso di non esporsi. E questo non è andato giù a Gattuso. In più le voci su un possibile ritorno di Maurizio Sarri hanno fatto il resto. Il presidente De Laurentiis sta sfogliando la margherita per la prossima stagione e sono diversi i nomi al vaglio. Si è parlato di contatti con Benitez per un ritorno a sorpresa, al momento non è la soluzione più calda. Il nome che stuzzica di più è quello di De Zerbi, uno degli allenatori più emergenti. Ormai è una sicurezza con il Sassuolo, le sue squadre giocano a meraviglia ed il presidente De Laurentiis vorrebbe puntarci. La trattativa può entrare nel vivo già nelle prossime settimane. L’ultimo nome è quello di Juric, altra rivelazione sulla panchina dell’Hellas Verona. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)