Le notizie del giorno, lite Ibrahimovic-Lukaku. Il nuovo 11 della Juventus, la frecciata del Papu Gomez

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La Juventus ha scelto l’attaccante con l’intenzione di rinforzare un reparto già fortissimo. La stagione del club bianconero può essere considerata sicuramente altalenante, in campionato deve rincorrere da Roma, Inter e Milan ma deve ancora recuperare una partita contro il Napoli. Nell’ultima giornata è riuscita a rosicchiare tre punti al club rossonero e due ai nerazzurri, dovrà conquistare bottino pieno contro la squadra di Gennaro Gattuso per tornare pienamente in corsa, potenzialmente il distacco è di appena 4 punti. Andrea Pirlo può contare sulla squadra più attrezzata del campionato e si è deciso di rinforzarla ulteriormente. L’attacco è già molto competitivo, il più forte della Serie A, ma si è deciso di aggiungere un altro tassello. Si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo. La trattativa è stata ben avviata e la dirigenza bianconera dovrebbe chiudere l’accordo definitivo entro le prossime 48 ore. Si devono limare solo gli ultimi dettagli tra diritto o obbligo di riscatto a poco più di 20 milioni di euro, ma la trattativa è ormai alle battute finali. In alto la FOTOGALLERY con la grafica del nuovo 11 della Juventus per tentare l’assalto allo scudetto.

Addio amaro per il Papu Gomez che prima di salire sull’aereo ha deciso di lanciare una frecciatina all’allenatore Gasperini. “Lasciare questo paese dopo tanti anni, questa città. Sono triste e anche contento. Sono sensazioni strane. Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno in cui sono arrivato a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società. A volte le cose succedono, ma ora la società è al top in Europa. Mi dispiace, mi mancheranno tanto. Bergamo è nel mio cuore, la mia città. Ci rivedremo presto, sicuramente. Già ho parlato con i miei compagni e loro sanno cosa penso. I miei sentimenti e quanto voglio bene a tutti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non arrivano buone notizie in casa Juventus, il portiere Buffon è stato deferito dal Tribunale Federale Nazionale. L’estremo difensore è stato deferito dal Tribunale Nazionale Federale per la frase blasfema pronunciata nel match di campionato contro il Parma, lo scorso 19 dicembre. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, tutti gli aggiornamenti

Momenti di grande tensione nel derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Alla fine del primo tempo momenti di grande tensione, lite pesantissima tra Ibrahimovic e Lukaku. I due attaccanti a muso durissimo, il belga è una furia. I calciatori si sono dati appuntamento nello spogliatoio. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono state svelate le frasi che hanno portato alla rissa, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Come emerge da alcuni video Ibrahimovic avrebbe detto “Vai a fare i tuoi riti voodoo di m… da un’altra parte. Piccolo asino”. Il belga ha replicato a muso duro: “I fuck you and your wife…” Per poi aggiungere: “Parliamo ancora di tua madre?”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Francesca Brambilla si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulla vita privata di Gonzalo Higuain, il Pipita avrebbe provato a conquistare la Bona Sorte durante l’esperienza in Italia.“Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”. Francesca Brambilla ha confermato di non aver mai accettato il corteggiamento di Gonzalo Higuain, non si può parlare dunque di una relazione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).