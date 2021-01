Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un nuovo gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Christopher Maboulou, ex calciatore del Bastia. E’ risultato fatale un arresto cardiaco, l’episodio si è verificato durante una partita con gli amici su un campetto della città di Montfermeil, alla periferia di Parigi. La notizia è stata confermata direttamente dal Bastia: “lo Sporting Club de Bastia ha appena appreso con tristezza la tragica morte del suo ex giocatore Christopher Maboulou. Alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari, l’intero club rivolge le sue più sincere condoglianze. Che riposi in pace”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche il calcio italiano piange: è morto Fabio Enzo, ex calciatore della Roma e del Verona, segnò il suo primo gol in Serie A in un derby contro la Lazio, 1-0 il risultato finale il 23 ottobre 1966. Sono arrivati tantissimi messaggi da parte del mondo del pallone, uno molto significativo è stato proprio quello della Roma sul profilo Twitter. “Un tuo gol che decide il Derby è qualcosa che non si può descrivere. L’#ASRoma – si legge – piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni ’60, e si stringe al dolore dei suoi familiari”, è il commosso ricordo del club giallorosso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calciatore del Manchester City Benjamin Mendy è finito di nuovo nella bufera. Il difensore avrebbe violato il lockdown per la seconda volta in sei mesi, il primo caso si è verificato in occasione del Capodanno. Già in estate Mendy aveva invitato la modella Claudia Marino nella sua casa da oltre 5 milioni di euro nel Cheshire. In arrivo dalla Grecia, la ragazza non ha rispettato la quarantena fiduciaria di 14 giorni imposta dal governo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ scoppiato un nuovo focolaio nel mondo del calcio, nel dettaglio al Celtic che rischia di compromette le prossime partite. Secondo quanto comunicato, il club scozzese rimarrà senza 13 calciatori per la partita di Premiership scozzese contro l’Hibernian, appuntamento fissato per oggi. Il focolaio sarebbe scoppiato dopo la positività del difensore Christopher Jullien, trovato positivo al test dopo il rientro da un campo di addestramento a Dubai. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non riesce a fare notizia in campo, ma fuori dal rettangolo di gioco si è verificata una disavventura. Stiamo parlando di Federico Marchetti. L’estremo difensore del Genoa è stato protagonista indiretto di un incidente stradale. Il calciatore aveva deciso di portare la sua auto al lavaggio, approfittando della giornata di sole. L’addetto al lavaggio ha perso il controllo della Ferrari finendo contro un guard rail in via Pacoret de Saint Bon, nei pressi dell’aeroporto di Genova. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, le voci sul nuovo flirt di Balotelli

Mario Balotelli ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Monza, ma nel frattempo continuano a circolare voci su un presunto flirt con Nicole Mazzocato: si tratta di una celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Oggi è una modella, web influencer con il sogno di diventare un’attrice famosa. Il web si è scatenato, Nicole ha pubblicato una Stories in cui appare un muro che sembra proprio quello di casa Balotelli. Ovviamente è solo un indizio, ma le voci sono iniziate a circolare. Su Instagram è seguitissima, sono 1,4 milioni i follower. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.ù