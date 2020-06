Notizie del giorno – Lutto in casa Bernardeschi, la situazione ripescaggi in Serie C, decisione storica in B

Le notizie sul calcio più importanti di ieri, 18 giugno.

LUTTO IN CASA BERNARDESCHI – Lutto in casa Juventus per il calciatore Bernardeschi. La compagna Veronica Ciardi ha pubblicato un messaggio su Instagram. “Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Mi sembra quasi innaturale per quanto sia fisico oltre che emotivo. Sento l’anima contorcersi dentro al mio corpo e provo dolore. Voglio scrivere tutto questo forse un po’ per lasciare che fluisca, magari si attenua? Cosa si fa’ in questi casi? Si aspetta? Mi affido al tempo? Non lo so proprio”. (IL MESSAGGIO COMPLETO E LA FOTOGALLERY)

LA SITUAZIONE RIPESCAGGI IN SERIE C – La Serie C si prepara a tornare in campo per completare la stagione, si è deciso di disputare soltanto playoff e playout. La Serie D, invece, è stata sospesa definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus e molte squadre non sono riuscite a lottare per conquistare la promozione. Per questo motivo, è già partita la corsa ai ripescaggi, con le seconde classificate che hanno chance di effettuare il salto di categoria. Ecco quanto si legge su ‘Il Corriere dello Sport’: “I playoff per stilare la graduatoria per eventuali ripescaggi in Lega Pro non si faranno ma le squadre che hanno terminato la stagione al secondo posto nei rispettivi gironi sono in pole position. Ecco una nostra graduatoria ponderata in base a criteri di valutazione in uso nel campionato di Serie D: Ostiamare, Savoia, Foggia, Campobasso, San Nicolò Notaresco, Monterosi, Prato, Legnano, Fiorenzuola e Legnago”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

DECISIONE STORICA IN B – “Dopo l’antipasto di questa sera tra Ascoli e Cremonese, ore 18,30 con diretta su Dazn, riprende la programmazione televisiva con la 10a giornata di ritorno della Serie BKT dopo uno stop di circa tre mesi. Gli appassionati potranno tornare a seguire tutte le gare della propria squadra del cuore come sempre sui canali di Dazn e l’anticipo del venerdì, in programma alle ore 17.30 tra Spezia ed Empoli, anche in chiaro su Rai 2. Si riparte dunque con il Benevento che va a caccia degli ultimi punti necessari alla promozione con una vera e propria bagarre dietro per conquistare il secondo pass diretto per la A. Sfide interessantissime anche quella per i playoff dove nulla è ancora deciso. Ma non c’è solo la parte alta. Anche in coda le emozioni non mancano, il Livorno prova la rimonta mentre per gli altri piazzamenti che evitano la retrocessione sarà sfida fino alla fine con Trapani e Cosenza che in questo momento hanno bisogno di ripartire col piglio giusto. L’appuntamento quindi è per venerdì 19 giugno alle 17.30 su Rai 2 e Dazn per tornare a vivere le emozioni che la Serie BKT vuole continuare a regalarci”. (L’ARTICOLO COMPLETO)