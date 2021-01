Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il mondo del calcio piange Luton Shelton, ex calciatore protagonista in diversi campionati e con la maglia della nazionale giamaicana. La notizia ha sconvolto ex calciatori, allenatori e tifosi, il 35enne era malato da un pò di tempo di SLA. Le esperienze più importanti sono state con le maglie di Sheffield Utd e Aalborg. L’ultima avventura è stata nel 2018, gli venne diagnosticata una malattia bruttissima: la SLA. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La stagione del Chelsea è molto deludente, Roman Abramovich avrebbe deciso di esonerare l’allenatore Lampard, il sostituto dovrebbe essere Tuchel. I Blues occupano al momento l’ottava posizione, in 19 partite hanno appena conquistato 29 punti frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, un rendimento nemmeno da Europa League. La partita contro il Luton di domenica potrebbe essere l’ultima per Frank Lampard sulla panchina del Chelsea. La dirigenza è stata protagonista di un buon mercato, sono arrivati calciatori del calibro di Havertz, Werner, Ziyech, Chilwell e Thiago Silva. Il sostituto dovrebbe essere Tuchel. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nei minuti finali della partita Udinese-Atalanta tra Conte e l’arbitro Maresca. L’allenatore è stato espulso per protese, ma la diatriba è continuata anche nel tunnel degli spogliatoi. Secondo Gianluca Di Marzio, il direttore di gara avrebbe acceso gli animi con questa frase: “Bisogna accettare anche quando non si vince”. I toni si sono alzati tantissimo, Conte nervosissimo. Il tecnico parla ai microfoni di Sky Sport: “pensavo in qualche minuto in più di recupero, ho protestato e l’arbitro mi ha mandato via”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Guendalina Tavassi è sempre più seguita su Instagram, i follower sono più di un milione. L’influencer e blogger si conferma in grandissima forma, è sempre più bella ed esplosiva. L’ultimo scatto ha infiammato il mondo del web, Guendalina ha pubblicato una foto super sexy con il seno prorompente in bella mostra: “du palle”, ha scritto come didascalia. I commenti ovviamente non sono mancati, più tantissimi like. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.