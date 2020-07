Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio, Villa accusato di molestie, ex Serie A in ospedale [FOTO]

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio. Nelle ultime ore è venuto a mancare Sergio Vatta (82 anni), soprannominato “Il Mago“. Era chiamato così per aver reso grande il settore giovanile del Torino, di cui entrò a far parte nel 1976 dopo una modesta carriera da calciatore. Nel settore giovanile granata scoprì e lanciò gente del calibro di Christian Vieri, Dino Baggio, Sandro Cois, Benny Carbone, Gian Luigi Lentini, Roberto Cravero, Giuseppe Pancaro, Diego Fuser. Vinse, sempre con i giovani del club piemontese, due campionati Berretti, due Primavera, sette Coppe Italia Primavera e quattro tornei di Viareggio. Negli anni successivi entrò a far parte delle selezioni giovanili della Nazionale (1991-1998), prima di ricoprire lo stesso incarico alla Lazio di Cragnotti (1998-2001) con cui si aggiudicò lo Scudetto Primavera e il titolo di campione con i Giovanissimi Nazionali.

L’ex calciatore David Villa è finito nei guai con le pesanti accuse di molestie sessuali da parte di un’ex impiegata del New York City, club in cui lo spagnolo ha giocato dal 2015 al 2018. Secondo la donna, la cui identità non è stata svelata, Villa sarebbe colpevole di reiterate molestie e comportamenti inappropriati.

A rilanciare la notizia anche Sports Illustrated riprendendo un tweet della presunta vittima. “El Guaje” risponde per le rime: “E’ tutta una montatura, una montagna di falsità”.

L'ACCUSA – "Credevo di essere davanti all'opportunità della vita quando arrivai al New York City, ma mi vidi costretta a sopportare ogni giorno i gesti e le carezze inopportune di Villa mentre i miei capi ci ridevano e scherzavano su"

Se in Italia la situazione legata al Coronavirus migliora, non si può dire lo stesso del resto del mondo. La Romania è tra i Paesi più colpiti e nelle ultime ore anche una vecchia conoscenza della Serie A è stata ricoverata in ospedale. Si tratta di Dan Petrescu, ex terzino del Foggia. Come riporta il 'The Sun', l'attuale allenatore del Cluj è stato portato d'urgenza in ospedale a causa dei sintomi da Coronavirus, diventando così la tredicesima persona all'interno del club ad aver contratto la malattia. Petrescu, mito del calcio romeno, verrà tenuto in osservazione e si valuterà se

Dopo la sconfitta a Lecce, il Brescia ha conosciuto matematicamente la retrocessione in Serie B, già prima di ieri comunque molto probabile. Un solo anno in A per le Rondinelle, in seguito alla promozione della scorsa stagione. Un buon mercato estivo, con la conferma dei gioielli (tra cui Tonali) e l’arrivo di Balotelli, e un avvio di torneo positivo. Poi, però, i problemi: numerosi esoneri in panchina, cattivi risultati e problemi extra campo (con Balotelli stesso). E, proprio Tonali, non è bastato a salvare la categoria.

Il giovane calciatore italiano, adesso, è il primo sulla lista dei partenti di Cellino. Su di lui c'è l'Inter da tempo, ma la Gazzetta dello Sport di oggi ha rilanciato la notizia di un inserimento del Milan per l'ennesimo derby di mercato. 30 milioni la possibile offerta, al ribasso visto il passaggio in B. News di risonanza mediatica talmente forte da aver lanciato il nome del prospetto dei lombardi in tendenza su Twitter. Specialmente i tifosi del Milan si sono espressi sull'eventuale acquisto. La maggior parte di loro è in disaccordo. Si vogliono tenere stretti Bennacer