Notizie del giorno – Lutto in casa Milan, la situazione ripescaggi in B e C, retroscena lite in casa Torino

Le notizie più importanti della giornata di ieri, lunedì 3 agosto.

LUTTO IN CASA MILAN – Un nuovo lutto ha colpito il mondo del calcio, giornata triste per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri. E’ morto Sergio Tenente, centrocampista campione d’Italia 1961/62 con Nereo Rocco in panchina. Si è spento all’età di 80 anni, il club italiano ha deciso di rendere omaggio ad un calciatore che ha partecipato ai successi del Diavolo. Ecco il messaggio pubblicato sui social. “È venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero Campione d’Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l’abbraccio di tutto l’ACMilan”. Non sono mancati i messaggi di cordoglio da tutto il mondo del calcio e dello sport per una figura che ha dato sempre tutto in campo. (L’ARTICOLO COMPLETO)

RIPESCAGGI SERIE B E C – Il campionato di Serie C è andato in archivio. Dopo lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus, si è deciso di concludere la stagione con playoff e playout. In Serie B, invece, si è continuato a giocare fino alla fine ed è quasi tutto pronto per l’inizio di playoff e playout. Sono retrocesse in C Livorno, Juve Stabia e Trapani, ma i verdetti non possono essere ancora considerati definitivi. Il motivo? C’è ancora in ballo un ricorso presentato dal Trapani contro i due punti di penalizzazione inflitti per il ritardo del pagamento degli stipendi di febbraio. Anche con un solo punto restituito, il club siciliano si giocherebbe il playout, con due potrebbe addirittura salvarsi direttamente. La decisione è prevista per l’8 agosto, ma è complicato fare delle previsioni. Secondo le ultime indiscrezioni difficile aspettarsi lo sconto due punti, si gioca tutto su un punto di sconto oppure sulla conferma dei due punti di penalizzazione. A verdetti quasi completamente conclusi, si inizia a delineare anche la situazione riguardante i ripescaggi nelle due categorie. Vediamola nel dettaglio. (L’ARTICOLO COMPLETO)

RETROSCENA LITE IN CASA TORINO – Emerge un retroscena sulla clamorosa lite tra l’attaccante del Torino Millico e l’allenatore Moreno Longo. “Cosa proviamo a fare i rigori, tanto non arriviamo mai in area avversaria”, è la frase pronunciata dal giovane attaccante e che ha scatenato la reazione del tecnico granata. A raccontare la vicenda è stato Gaetano Paolillo, agente dell’attaccante, a Tuttosport: “Vincenzo si è subito scusato con Longo, ma la sua reazione è scaturita da una provocazione. Perché l’allenatore non lo ha spiegato? Longo è andato a muso duro contro Millico, che si stava riferendo a una cosa detta da un suo compagno. Poi gli ha detto di volergli mettere le mani addosso e il ragazzo ha risposto ‘Ma che allenatore sei?’ Quale allenatore si comporta così? Voleva lavare i panni in casa? Bastava che dicesse che non era convocabile e poi sarebbe stato multato dalla società. Non doveva aprire la polemica due volte in conferenza, mettendo in cattiva luce Vincenzo davanti a tutta Italia. In sei mesi non gli ha mai dato fiducia”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

NANDEZ NEI GUAI – Nahitan Nández nei guai. Il centrocampista del Cagliari è stato preso di mira dalla fidanzata Sarah Garcia sui social. Le possibili frizioni tra i due sono stati resi pubblici dalla donna, che ha manifestato il suo disappunto attraverso alcuni tweet poi cancellati. “Il mio ragazzo mi ha fatto una videochiamata: diceva che stava andando a letto per dormire ma dopo mezz’ora era a ballare con alcune ragazze. La scusa: non te l’ho detto perché sapevo che ti saresti arrabbiata. Hahaha oh, che schifo. A volte non sappiamo apprezzare e desideriamo sempre di più”. E’ uno dei tanti post della ragazza, i cui screen sono stati riportati da “Bola Vip” prima che fossero cancellati. Poi un altro: “1 si perdona, anche 2, 3 rimane lì con rabbia ma abbiamo una famiglia e bisogna essere adulti, 4 non mi piaci più, 5 non mi piaci, 6 mi stanchi, 7 (una serie di numeri prima) mi hai perso”. La donna, pentendosene visto che poi ha cancellato il tutto, probabilmente si sarà voluta sfogare pubblicamente dei comportamenti del fidanzato. Come andrà a finire. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti della bella Sara. (L’ARTICOLO COMPLETO)