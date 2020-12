Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. L’ex attaccante del Milan Ronaldinho sta attraversando un dramma personale. Gli ultimi mesi sono stati veramente difficili per il brasiliano, prima l’arresto per lo scandalo dei passaporti falsi adesso le condizioni di salute della madre. La donna ha infatti contratto il Coronavirus ed è ricoverata in terapia intensiva. L’annuncio è arrivato direttamente dall’ex calciatore con un tweet pubblicato da Ronaldinho: “Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. È ricoverata in terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza mamma!”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, la sentenza Juventus-Napoli

Arriva la clamorosa sentenza su Juventus-Napoli, la partita va rigiocata. E’ quanto deciso dal collegio di garanzia presieduto dall’ex ministro degli Esteri Franco Frattini che ha optato per ribaltare il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d’Appello. A questo punto dovrà essere trovata una nuova data per giocare la partita, non sarà di certo un’impresa facile, considerando i tanti impegni ravvicinati. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una notizia shock che ha sconvolto il mondo del calcio. Mauro Bellugi, ex calciatore protagonista nel campionato di Serie A ha subito l’amputazione di tutte e due le gambe, la conferma è arrivata dal diretto interessato in una video-chiamata con il giornalista Luca Serafini, sul sito altropensiero.net. Era stato ricoverato in ospedale ad inizio novembre dopo la positività al Coronavirus, le sue condizioni si sono aggravate nei giorni successivi: “Il Covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Mönchengladbach”, il riferimento è all’unico gol realizzato nella partita di Coppa dei campioni del 3 novembre 1971, vinta 4-2 dall’Inter. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, le novità di gossip

Giulia e Silvia Provvedi pubblicano foto e Stories sempre insieme, sono più unite che mai e si consolano a vicenda dopo le ultime vicende personali. Continuano ad infiammare i social con scatti super sexy, l’ultimo di Giulia Provvedi è veramente da apprezzare: esce dalla stanza in intimo e la foto in poco tempo ha riscontrato l’interesse dei fan. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Adesso Guendalina Tavassi ha deciso di reagire dopo l’hackeraggio, non è stato un periodo facile ma ha dimostrato una grande forza. E’ tornata alla vita di tutti i giorni grazie all’amore della famiglia, ma anche dei follower che non hanno mai fatto mancare il sostegno. Negli ultimi giorni Guendalina Tavassi ha pubblicato alcuni scatti, è come al solito bellissima ma anche sorridente, segno che sta provando a riprendersi la sua vita dopo un periodo veramente da dimenticare. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini