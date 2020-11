Le notizie del giorno – Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di salute di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro sarà costretto ad un intervento al cervello a causa di un ematoma creatosi in seguito a un colpo fortuito. La situazione è stata spiegata dal suo manager e conoscente Stefano Ceci ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “sarà operato, gli è stato trovato dopo una TAC un ematoma al cervello dovuto ad un trauma. Avrà sbattuto la testa e non se ne sarà reso conto, capita dopo le pillole che prende per la mancanza del sonno. Non è un particolarmente intervento rischioso come mi hanno detto i medici, già stasera sarà operato. Erano diversi giorni che era abbattuto, sta molto giù a livello psicologico e a questo si è aggiunta anche l’anemia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono in arrivo grossi guai per l’ex calciatore Ryan Giggs, arrestato domenica sera per una presunta violenza domestica nei confronti della fidanzata Kate Greville. Il commissario tecnico del Galles è stato portato presso il distretto di polizia di Pendleton dopo che la compagna aveva chiamato la polizia. Immediato l’intervento degli agenti che hanno arrestato Giggs, l’ex Manchester United è stato rilasciato poi ieri pomeriggio in attesa di nuovi accertamenti. Come riporta una nota della Polizia la compagna di Giggs presentava lividi all’arrivo degli agenti, ma senza bisogno di cure. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stata una protagonista delle ultime edizioni del programma televisivo ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis, poi ha cambiato vita dopo la nascita del figlio. Stiamo parlando di Paola Caruso, finita alla ribalta anche per un sexy calendario. La calabrese si è messa a nudo per ‘For Men’ per il calendario del 2021 che si preannuncia ad elevato tasso erotico. Sono già uscite in anteprima le prime foto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini da For Men, in basso il video.

Belen Rodriguez è sempre più chiacchierata. La showgirl argentina è ormai famosissima ed ogni notizia riguardante le questioni di gossip viene sempre approfondita. Gli amanti di questo tipo di notizie si aspettano continuamente aggiornamenti sull’ex moglie di Stefano De Martino, adesso Belen ha un nuovo fidanzato: l’hair stylist Antonino Spinalbese. Dopo alcune foto pubblicate sui profili social, la coppia è stata beccata anche da ‘Chi’. Belen e Antonio sono stati parazzati durante un lungo bacio sul balcone, ormai non ci sono più dubbi sul tipo di rapporto: l’argentina si è ufficialmente fidanzata. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Majooh Barbeito è la compagna di Lucas Ocampos. Il calciatore argentino del Siviglia è stato protagonista di un ottimo rendimento nella prima parte di stagione, si è messo in mostra con il club spagnolo grazie a prestazioni di altissimo livello. Non è da meno la fidanzata, la modella è seguitissima sui social grazie a scatti super sexy che surriscaldano il web. L’ultima foto è stata veramente da impazzire, Majooh Barbeito si è fotografata il lato B e ha pubblicato lo scatto su Instagram. I fan hanno apprezzato moltissimo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli scatti di Lady Ocampos.