Le notizie del giorno – La Juventus è stata protagonista di un buon mercato, la squadra si è rinforzata ma le prime partite della stagione hanno fatto emergere qualche difficoltà a centrocampo. Andrea Pirlo avrebbe bisogno di un calciatore forte fisicamente ma bravo anche con gli inserimenti e di qualità. Un esempio? Pogba. “Testa alta, sguardo avanti”, il tweet del francese che non sta attraversando un buon momento con il Manchester United. In risposta è arrivato l’invito di Claudio Marchisio. “Per favore Pogba, vieni alla Juventus”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Inter deve fare i conti con un nuovo caso di positività al Coronavirus, si tratta di Kolarov. La notizia è stata confermata direttamente dal club nerazzurro. “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gonzalo Higuain ha iniziato una nuova avventura, è infatti diventato un calciatore dell’Inter Miami. E’ ancora in grado di fare la differenza, deve solo ritrovare la migliore forma fisica. In un’intervista a ESPN il Pipita ha stilato una lista dei migliori calciatori e tra questi non c’è Cristiano Ronaldo. “Lewandowski, Haaland e Benzema sono i migliori per me adesso. Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque. E Haaland è una grande promessa, è un grande attaccante. Nella storia abbiamo avuto attaccanti come Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e il migliore è Ronaldo, il Fenomeno”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

FIDANZATA OCAMPOS – L’attaccante Ocampos ha dimostrato qualità importanti, è in grado di trascinare il Siviglia verso obiettivi di prestigio. Nel frattempo la vita privata va a gonfie vele, come conferma la relazione con la fidanzata, Majooh Barbeito è sempre in grandissima forma, l’aspetto fisico non è passato inosservato sui social. La ragazza mette in mostra le forme, in particolar modo il Lato B è veramente pazzesco, lo scatto a letto ha fatto impazzire i fan, dalle lenzuola è spuntato un particolare sexy. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della fidanzata di Ocampos.

Nelle ultime ore si parla di un solo argomento, nel dettaglio un like che non ti aspetti. I follower di Natalia Garibotto, modella brasiliana di 27 anni hanno messo in evidenza un apprezzamento partito dal profilo del Papa, gestito molto probabilmente da un social manager che cura la pagina. Lo scatto in evidenza è molto sexy, la ragazza si è fotografata in reggicalze e con il lato b in bella evidenza. Sono arrivati tantissimi like, anche quello di “Franciscus”. La modella ha commentato in modo ironico: “Almeno andrò in paradiso”. Il like è stato ovviamente rimosso, ma i fan non si sono fatti scappare lo screen. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Natalia Garibotto.