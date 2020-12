Le notizie del giorno – Il miracolo di Maradona, le confessioni dell’avvocato e lo show di Georgina Rodriguez e Wanda Nara

Le notizie del giorno – Ogni minuto arrivano nuovi dettagli e retroscena sulla vita di Diego Armando Maradona prima della morte. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti sarebbero successi degli episodi particolari nei giorni precedenti al decesso dell’ex Pibe de Oro. In particolar modo circola ormai da qualche giorno, la voce di una lita tra l’ex calciatore del Napoli ed il medico personale Leopoldo Luque, iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Adesso è emerso un nuovo retroscena clamoroso, svelato dalla cuoca. Pare che Maradona abbia sferrato un pugno al medico cinque giorni prima di morire. L’episodio è stato confermato anche dal medico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nel frattempo si grida al miracolo, sta circolando sul web un video, ripreso da un semplice cittadino, considerato inquietante. Nella notte tra le nuvole spunta la figura dell’ex Pibe de Oro con il numero 10 sulle spalle, le immagini hanno fatto il giro del mondo. In basso il VIDEO.

Altre confessioni alla tv TN di Rodolfo Baquè, avvocato dell’infermiera che curava l’ex calciatore. “Non è stato un colpo molto forte e ha riguardato il lato destro, non quello dell’operazione. Lo hanno fatto rialzare subito. Nessuno ha chiamato una clinica, forse per scelta dello stesso Maradona. Ma lui non non era in grado di prendere una decisione su cosa fare, è stato rinchiuso tre giorni nella sua stanza”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La fidanzata di Cristiano Ronaldo si conferma sempre più bella, Georgina Rodriguez infiamma il web con scatti e video veramente mozzafiato. Il portoghese è un calciatore fondamentale per i bianconeri, quando non gioca la squadra di Andrea Pirlo non riesce a vincere, come dimostrato nella sfida contro il Benevento. Nel frattempo la modella ha deciso di far impazzire i fan, sono quasi 22 milioni di follower. Georgina ha pubblicato un video super sexy, rosa rossa in bocca e twerk, il risultato è veramente apprezzabile. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Wanda Nara è sempre più senza freni. La moglie dell’attaccante Mauro Icardi fa impazzire il mondo dei social con scatti ad elevato tasso erotico. Il futuro a Parigi è ancora tutto da decidere, la stagione con la maglia del Psg è stata negativa e si sta pensando ad un trasferimento a partire dal mercato di gennaio. La showgirl ha mandato in tilt il mondo del web, l’ultima foto è veramente da brividi. Wanda si è fotografata completamente nuda in sella ad un cavallo, la cavalcata non è passata di certo inosservata con i fan che hanno ricoperto il post di like e commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Veronica Graf è stata una concorrente del Grande Fratello, si è confermata un personaggio esuberante. E’ salita alla ribalta per aver partecipato al programma più spiato d’Italia, poi si è confermata anche grazie a dichiarazioni sopra le righe, dal rapporto con Taider fino alla rivelazione del sesso a 4 con i fratelli Balotelli. Adesso ha pubblicato un altro scatto che ha lasciato il segno, si rilassa ad Ibiza e la maglietta bianca mette in evidenza le forme, Veronica Graf è senza reggiseno. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.