Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Modisha, 25enne calciatore della Nazionale sudafricana, fatale un terribile incidente. Era un difensore e giocava nel Mamelodi Sundowns, squadra del campionato sudafricano. Secondo quanto riferito dalla Federcalcio sudafricana il decesso sarebbe avvenuto in seguito ad uno schianto con l’auto, avvenuto a Johannesburg. Il suo club di appartenenza ha annunciato che presto pubblicherà un comunicato ufficiale, la notizia intanto è circolata su web e social. La Federcalcio sudafricana ha comunicato la triste notizia della morte di Motjeka Modisha. “È successo tutto intorno alle 02:00 a Zuurfontein Road, Chloorkop, accanto a ABC Auto parts. Sulla scena dell’incidente una BMW bianca. I due all’interno dell’auto sono stati bruciati e uno di loro era irriconoscibile ed è stato certificato morto dai servizi di emergenza intervenuti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Papu Gomez ha deciso di uscire allo scoperto sulla lite con Gasperini con una storia pubblicata sul profilo Instagram. “Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi, che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. L’addio è dunque praticamente certo con tante squadre pronte a fare follie per l’argentino. Al termine di questa brutta vicenda Gomez metterà tutti a conoscenza della sua versione”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il 2020 si conferma un anno bruttissimo, il mondo del calcio ha dovuto fare i conti con un altro gravissimo lutto. La triste notizia arriva direttamente dalla Francia, è morto Gerard Houllier, ex Ct della nazionale francese e allenatore di Psg, Liverpool e Lione. Aveva 73 anni e secondo quanto riferito era tornato a casa dopo aver subito una nuova operazione all’aorta. Si trattava di un problema che si portava avanti da anni, nel 2001 aveva rischiato di morire. Il decesso ha sconvolto soprattutto la Francia, ma in generale tutto il mondo del pallone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Nuove immagini sono state diffuse dall’Argentina e immortalano gli ultimi giorni di vita di Maradona. Sta circolando una clip che risale a poche ore prima del ricovero in ospedale per l’intervento al cervello. Il video è stato pubblicato dalla trasmissione ‘Confrontados’ della tv argentina ‘El Nueve’, Maradona beve e fuma un sigaro. Sul tavolo si notano delle pillole. Le immagini sono già nelle mani della Procura di San Isidro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arrivano nuove rivelazioni su Jesé Rodríguez, il calciatore è stato licenziato dal Psg a causa di una vita di troppi eccessi tra tradimenti e feste in pieno lockdown. Le dichiarazioni sono arrivate da Aurah Ruiz, ex fidanzata del calciatore e concorrente di un reality spagnolo. La relazione tra la coppia non è stata esclusiva: “Ogni due mesi mi contattava per pomiciare con me e durava 48 ore. Stava con l’altra tutti i giorni e ha cercato di contattarmi. Voglio una relazione normale, come coppia, non voglio condividere il mio partner con tutti”, riporta As. In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Aurah Ruiz.

Wanda Nara non si è fatta condizionare dalle ultime polemiche con Luciana Littizzetto e ha pubblicato uno scatto ancora più sexy. La moglie di Icardi è nuda sotto la doccia e manda il tilt il web, le forme sono mozzafiato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.