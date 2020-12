Tantissime le notizie del giorno. Un altro gravissimo lutto ha colpito il calcio. Il mondo del pallone continua a piangere Diego Armando Maradona, poi ha dovuto fare i conti con la morte di Papa Bouba Diop, adesso una nuova tragedia. Il lutto riguarda Mohamed Abarhoun, calciatore marocchino di soli 31 anni. Il decesso è avvenuto in seguito ad una brutta malattia, il cancro allo stomaco. La conferma della notizia è arrivata dalla sua ex squadra, i turchi del Caykur Rizespor che hanno deciso di scrivere un messaggio sui profili Twitter: “abbiamo appreso con dolore della notizia della morte del nostro ex calciatore Mohamed Abarhoun, in cura da tempo. Porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai parenti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La morte di Diego Armando Maradona è avvenuta con modalità sospette. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno sequestrato le cartelle cliniche, secondo quanto riferito l’ex calciatore avrebbe assunto un mix di sei psicofarmaci prescritti dalla dottoressa Cosachov e dal dottor Luque. La tesi è ancora tutta da confermare, ma potrebbe aggravare pesantemente le posizioni dei due medici che risultano già iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Pelè ricorda Maradona dopo la morte: “in paradiso giocheremo nella stessa squadra”, lettera da brividi

Continuano a circolare voci sulla vita privata dell’ex calciatore, le ultime sono veramente clamorose e riguardano la ex compagna Rocio Oliva: “picchiava Diego. Una volta l’ha spinto e fatto cadere dalle scale e lui si è slogato la spalla. Da quel giorno, è stata mandata via. Lì sono intervenute le sorelle, che però c’erano solo quando esistevano i soldi”, ha svelato Yanina Latorre, opinionista in tv. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Atalanta è reduce dal pareggio contro il Midtjylland, un punto importantissimo per permettere di scendere in campo con due risultati su tre nella trasferta contro l’Ajax. Non sarà sicuramente una partita facile contro un avversario di primissimo livello, ma tornare a casa con un risultato positivo è un’impresa possibile. Secondo alcune voci che stanno circolando nelle ultime ore, ci sarebbe stata una lite nello spogliatoio tra il Papu Gomez e l’allenatore Gasperini. L’argentino si sarebbe rifiutato di seguire un ordine tattico: l’allenatore ha richiamato l’argentino chiedendogli di occupare la zona destra del campo e di non accentrarsi. Gomez si è rifiutato e, a quel punto, Gasperini si è infuriato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Wanda Nara manda il tilt il web. La moglie del calciatore è sempre più attiva sui profili social, come dimostrano gli ultimi scatti pubblicati su Instagram: i fan sono addirittura 7 milioni e hanno avuto modo di apprezzare le sue qualità. L’ultima foto è veramente da impazzire, l’argentina si occupa del rafforzamento dei glutei, il lato B è pazzesco, la forme rappresentano sicuramente il punto di forza. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si avvicina una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il programma è sempre più seguito e la decisione è stata quella di proseguire fino al mese di febbraio. I concorrenti trascorreranno il Natale all’interno della casa più spiata dagli italiani ed inizieranno insieme anche il 2021. Per questo motivo sono in programma nuovi ingressi, è partito il toto-nome e sono arrivate le prime anticipazioni. Si stanno cercando personalità molto forti in grado di portare motivi di discussione, secondo indiscrezioni nelle prossime settimane entrerà la transgender Elenoire Ferruzzi. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

