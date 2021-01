Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. L’allenatore Antonio Conte rischia una maxi-squalifica per un episodio che si è verificato nel finale di partita. L’allenatore ha protestato duramente e sono scappate anche alcune frasi oggetto di indagine: “Sei sempre tu Maresca eh. Sei sempre tu Maresca. Anche al VAR, sei sempre tu. Bravo Maresca”, successivamente è stato espulso anche Oriali. Il riferimento di Conte è al match Inter-Parma del 31 ottobre scorso quando, al VAR, Maresca non segnalò una trattenuta in area di Balogh ai danni di Perisic. I toni di Conte sono stati più contenuti nel post-partita ma l’allenatore rischia comunque una stangata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. In Brasile si è verificato un tremendo incidente aereo, il veicolo si è schiantato poco dopo il decollo ed i 5 passeggeri a bordo sono morti, compreso il comandante. Tra le vittime ci sono quattro giocatori del Palmas e il presidente Lucas Meira, che si stavano recando a Goiânia per la partita contro il Vila Nova per la Green Cup. Il Palmas piange 4 calciatori: Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un infortunio horror, un intervento veramente durissimo che rischia di condizionare la carriera calcistica. L’episodio si è verificato in occasione di Ituzaingò e Real Pilar, gara valida per la quarta divisione argentina. Il calciatore di casa Brian Medina è stato colpito duramente da un avversario e le conseguenze sono state drammatiche: la gamba si è praticamente squarciata fino al muscolo. L’autore del fallo non è stato espulso, ma soltanto ammonito: si tratta di un abbaglio incredibile da parte del direttore di gara. L’immagine della gamba di Brian Medina ha fatto in poco tempo il giro del web e non è adatta alle persone impressionabili. Il calciatore rischia un lunghissimo stop. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Papu Gomez ed Ilicic sono stati grandi amici, ma adesso qualcosa si è rotto: i due infatti non si seguono più su Instagram e hanno rimosso tutte le foto insieme di questa stagione. Si tratta di un chiaro indizio di un rapporto ormai compromesso. Gomez ha eliminato da Instagram la maggior parte dei propri compagni, compreso Duvan Zapata, gli unici superstiti sono Gosens, Miranchuk e Pasalic. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, i dettagli di gossip

