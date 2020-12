Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Cinque ragazzi di Torino sono stati protagonisti di una bravata che è costata una multa salatissima: nel dettaglio hanno pensato di introdursi senza permesso all’interno dello Stadio Olimpico ‘Grande Torino’. L’episodio si è verificato in piena emergenza Coronavirus e oltre l’orario del coprifuoco. I ragazzi tra i 23 ed i 24 anni hanno scavalcato e si sono ritrovati sul terreno di gioco dove la squadra di Giampaolo gioca le partite del campionato di Serie A. Immediato l’intervento della vigilanza che ha chiamato i Carabinieri, i ragazzi sono stati subito fermati. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Pochettino ha vinto il testa a testa con Massimiliano Allegri e sarà il prossimo allenatore del Psg. Si sbilancia L’Equipe sul nuovo tecnico del club francese, l’ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Secondo quanto riporta Le Parisien probabile anche l’arrivo di Leo Messi in Ligue. L’argentino sembra nella fase finale dell’avventura con la maglia del Barcellona, in estate è andata in scena una vera e propria rottura, le strade non si sono separate solo per una questione di contratto. Il Psg è sicuramente un club affascinante ed in grado di accontentare le richieste della Pulce dal punto di vista economico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un nuovo lutto legato al mondo del calcio, è morto Maksim Tsygalko ed era considerato l’attaccante più forte con il gioco virtuale Championship Manager. Aveva 37 anni ed è deceduto nel giorno di Natale per cause ancora da accertare. Il vero cognome era Cyhalka. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, 4 positivi al Manchester City

La Premier League non si ferma, le squadre in campo anche nella giornata di Santo Stefano. Il Manchester City si prepara per la partita contro il Newcastle, ma deve fare i conti con nuovi casi positivi al Coronavirus. Si tratta di una tegola importante per l’allenatore Guardiola che dovrà fare a meno nella prossima sfida all’attaccante Gabriel Jesus e del difensore Kyle Walker. I due calciatori si trovano già in auto-isolamento nelle rispettive abitazioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato uno scatto super sexy che ha infiammato il mondo dei social. La giornata di Natale si è surriscaldata con l’ex moglie di Flavio Briatore. Sui profili Instagram è molto cercata, in particolar modo sono 1,6 milioni i follower che hanno modo di seguire le foto di Elisabetta. Lo scatto natalizio è stato particolarmente apprezzato con like e commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.