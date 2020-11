Le notizie del giorno – E’ morto Maradona, la frecciata di Bonolis alla Juve e il Napoli senza stipendi

Le notizie del giorno – Il periodo di forma del Napoli non è di certo entusiasmante. Dopo un avvio di stagione sprint la squadra di Gennaro Gattuso è crollata e nelle ultime tre giornate del campionato di Serie A ha perso due volte. La vetta della classifica è sempre più distante, il ko ha infiammato gli animi. Si è parlato di momenti di tensione nello spogliatoio con la furia di Gattuso con la squadra, l’ex Milan avrebbe pensato addirittura alle dimissioni. La notizia è stata prontamente smentita dal club. Nel frattempo arriva un’altra notizia, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso e i suoi giocatori non hanno ancora percepito un solo stipendio da quando è iniziata la stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il conduttore Paolo Bonolis continua a confermare la sua antipatia nei confronti della Juventus, l’ultimo attacco al club bianconero è stato veramente clamoroso. Il noto tifoso nerazzurro ha parlato così a Radio Nerazzurra, scatenando le reazioni. Essere interisti? “Credo sia una splendida occasione per ristorare l’anima, divertirsi anche soffrendo nell’ansia del risultato. Credo sia divertente essere interisti come lo è essere torinisti, milanisti, laziali. Un po’ meno essere juventini ma va bene lo stesso”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Lazio continua a volare, la squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un momento veramente magico e può pensare in grande in campionato ed in Europa. I biancocelesti sono reduci dal successo contro lo Zenit, 3-1 il risultato finale con la doppietta di Immobile ed il gol di Parolo, la qualificazione agli ottavi di finale è ormai vicinissima. Sempre più scatenata la tifosa Anna Falchi che ha festeggiato in modo particolare. “Un applauso alla mia squadra del cuore bianco celeste e un plauso a Ciro Immobile. Dopo 3 minuti, 25 passaggi senza perdere palla, grande gol!!!! La partita ai suoi piedi!!!” Indossa la maglia di Immobile, ma è troppo corta e mette in mostra il Lato B. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Anna Falchi.

Kevin Prince Boateng ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Monza, l’avvio di stagione non è stato di certo entusiasmante, ma c’è ancora tutto il tempo per recuperare in classifica. L’ex Milan è finito in primo piano anche nelle copertine di gossip, la storia con Melissa Satta è giunta al capolinea. Nel frattempo si è scatenato con Diletta Leotta, durante l’intervista con la sexy giornalista sportiva ha messo in mostra le sue qualità da ballerino: il moonwalk è stato veramente eccezionale e molto apprezzato sul web. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

