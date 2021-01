Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. Un nuovo gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio e la Chapecoense. Il club piange il presidente Paulo Ricardo Magro, è morto mercoledì a causa del Coronavirus. Aveva 59 anni ed era stato ricoverato nell’Unità di Terapia Intensiva (ICU) dell’ospedale Unimed, a Chapecó già dal 18 dicembre. Come riporta Globo Esporte non è riuscito a superare le complicazioni della malattia. “Estremamente sgomenti e col cuore preso da tristezza e incredulità, riportiamo la morte del presidente della Chapecoense, Paulo Ricardo Magro, avvenuta mercoledì (30 dicembre). Paulo è stato in gran parte responsabile della ripresa della Chapecoense, sia dentro che fuori dal campo. Con il suo coraggio e saggezza, ha permesso alla squadra di camminare di nuovo su un percorso vittorioso, lastricato di dignità e lavoro, valori così spesso predicati dal nostro caro presidente. Di fronte a una perdita irreparabile, il sentimento è di tristezza, ma soprattutto di gratitudine all’uomo che è entrato nella nostra storia e in essa è divenuto eterno, ricostruendola ancora una volta. In questo momento di profondo dolore, chiediamo ai tifosi di unirsi alle preghiere per la famiglia e gli amici. Che la forza che così spesso hanno dato al nostro club non venga mai meno”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L'imperatore Adriano è finito ancora nella bufera. Dopo la mega festa organizzata da Neymar, un altro brasiliano deve fare i conti con pesanti critiche sempre per un party. E' stata aperta un'inchiesta, l'ex Inter è stato beccato in un night club a Rio de Janeiro a ballare, cantare e fare festa. E senza mascherina.

Ronaldinho si è sempre circondato di belle ragazze, forse anche troppo secondo le ultime rivelazioni. Ai microfoni di 'Le Parisien' ha parlato Luis Fernandez, ex allenatore del PSG prima dal 1994 al 1996 e poi dal 2000 al 2003. "La sua prima stagione è stata perfetta: giocatore perfetto, atteggiamento perfetto. In allenamento, tutti i suoi compagni di squadra mi chiedevano di inserirlo nella loro squadra, perché nessuno di loro voleva essere umiliato per la sua tecnica. Diventa campione del mondo alla fine del suo primo anno in Francia. Il secondo anno iniziò a fare fin troppa festa. Avrebbe dovuto essere il nostro leader, portarci in cima, trascinarci fino a vincere il titolo e la Champions. Ha portato delle ragazze nella sua stanza di notte durante un nostro ritiro in hotel. Eravamo nella hall con il personale dell'albergo: abbiamo visto arrivare quattro ragazze. Ho chiesto al mio assistente, Eric Blondel, di seguirle e sono andate tutte nella stanza di Ronnie".

Secondo quanto riporta il “The Sun” sono tante le modelle inviate a partecipare al festino di Neymar. Il calciatore avrebbe contattato le ragazze tramite messaggi sul profilo Instagram, si parla di: Kiki Passo, Michelle Nevius e Jessica Bartlett. Poi le brasiliane Camila Remedy e Fernanda Brum, ancora incertezza sull’ex fidanzata Carol Dantas. Infine Liz Bittencourt ha già pubblicato una foto con il braccialetto per l’entrata al party. In alto la FOTOGALLERY con le immagini delle modelle.