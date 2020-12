Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Neymar è finito di nuovo nella bufera. Le qualità tecniche dell’attaccante sono enormi, come al solito però deve fare i conti con qualche episodio fuori da campo che rischia di condizionare la carriera dell’ex Barcellona, avrebbe organizzato un mega-party con 500 persone. Secondo quanto riporta O’Globo la festa è iniziata ieri e si concluderà direttamente nel 2021. L’evento non prevede il rispetto delle norme anti-covid, come riportano i media francesi la festa non si sarebbe tenuta nella villa dell’attaccante, ma in una discoteca nella zona di Mangaratiba, a circa 110 km circa da Rio. Neymar avrebbe richiesto di costruire una pista da ballo, allestire un bar, un palco per il dj e una sala videogiochi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calciomercato è pronto a regalare tantissime emozioni, le squadre sono pronte a muoversi con l’obiettivo di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Nelle scorse settimane i club si sono già mossi per i calciatori senza contratto, gli svincolati possono trovare un accordo e mettersi subito a disposizione delle nuove società. Un calciatore di sicuro livello è Léo Lacroix, obiettivo di tante squadre.

Il futuro di Leo Lacroix è ancora tutto da decidere, le indicazioni sulle caratteristiche del calciatore sono arrivate direttamente dall’agente FIFA Ruggero Lacerenza, intervistato ai microfoni di CalcioWeb.

LE CARATTERISTICHE – “E’ un centrale molto fisico che abbina una stazza importante ad una buona velocità di base e ad un buon piede. Molto forte nei colpi di testa e in fase di anticipo. Un atleta di buona esperienza, che può senza dubbio guidare una difesa”.

SUL FUTURO – “Penso che possa fare molto bene nel nostro calcio e sicuramente migliorare molto sotto il profilo tattico”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, premiato Cristiano Ronaldo

Importante riconoscimento per Cristiano Ronaldo. E’ stato il giorno del Globe Soccer Awards, la prestigiosa cerimonia programmata a Dubai e giunta alla sua dodicesima edizione. Il calciatore della Juventus è finito come al solito nel mirino della critica a causa del viaggio a Dubai, poi si è riscatto con un premio prestigioso. Il portoghese è stato nominato calciatore del secolo, l’attaccante ha battuto la concorrenza di Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho. Il premio del giocatore dell’anno è invece andato a Robert Lewandowski. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Negli ultimi giorni i fan più attenti di Diletta Leotta hanno notato qualche like di troppo nelle foto della bella giornalista: quelli di Kevin Prince Boateng. I due si sono incontrati solo qualche giorno fa per prendere parte ad un’intervista poi andata in onda su DAZN. Il calciatore è single dopo il divorzio con un’altra bellissima showgirl: Melissa Satta. Il 2021 potrebbe portare grosse sorprese, i follower più attenti sono già pronti a scatenarsi sui profili Instagram. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.