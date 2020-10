Le notizie del giorno – Non è un momento indimenticabile per l’attaccante Luka Jovic. Il calciatore non sta vivendo una buona esperienza con il Real Madrid e anche fuori dal campo la situazione è delicata. Secondo quanto riporta ’Tanjug’ il calciatore rischia sei mesi di carcere: è questa la richiesta di un pubblico ministero in Serbia, l’accusa è quella, nei mesi scorsi, di non aver rispettato i protocolli sanitari dopo il ritorno in patria dalla Spagna. Adesso il Tribunale dovrà decidere se confermare o meno il provvedimento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Daniele Ragatzu, il calciatore ex Cagliari è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e stalking nei confronti dell’ex compagna. La data del processo è fissata per il 15 luglio 2021. Come riporta l’Ansa secondo l’accusa l’attaccante avrebbe maltrattato, umiliato, insultato la compagna e convivente tra l’ottobre del 2016 e l’ottobre del 2017, ai tempi dell’esperienza con la maglia dell’Olbia. La violenza sarebbe dettata dalla gelosia nei confronti della donna, costretta ad abbandonare il lavoro e obbligata a trascorrere le giornate chiusa in casa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Jeff Bezos sbarca nel mondo dei diritti televisivi legati al calcio, Amazon si allarga sempre di più. Il primo assaggio si avrà dalla stagione di Champions 2021/22: le 16 migliori gare del mercoledì e la Supercoppa europea saranno visibili su Prime Video. Si tratta del pacchetto considerato A2, mentre il resto dei match per il triennio 2021-2024 saranno trasmessi da Sky e Mediaset. Ancora non sono stati comunicati i dettagli dell’accordo, in chiaro potrebbero vedersi le migliori 16 partite del martedì, più la finale. Amazon potrebbe veramente svoltare acquistando i diritti anche della Serie A, sarebbe pronta un’offerta concreta. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è verificato un grave incidente che riguarda il calciatore dell’Ascoli Nikola Ninkovic. Il giocatore è stato vittima di un bruttissimo scontro lo scorso giovedì sull’autostrada vicino a Lipovljani in direzione di Zagabria. Nel dettaglio, come riporta l’agenzia di stampa “24sata” il serbo è rimasto ferito intorno alle 15:40. La sua porsche si è schiantata contro un camion, l’autista è stato traportato all’ospedale di Sisak. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Alvaro Morata festeggia il 28esimo compleanno, lo spagnolo si sta confermando decisivo con la maglia della Juventus. Prima il gol in campionato contro il Crotone, poi la doppietta in Champions League contro la Dinamo Kiev. E’ un giorno speciale per l’attaccante, la moglie dell’attaccante Alice Campello ha deciso di dedicargli una lettera. “Abbiamo passato cose che solo noi sappiamo e rimarranno dentro di noi per sempre. Ci sono miei pianti che solo tu hai ascoltato e confortato, miei segreti che solo tu custodisci, gioie di cui abbiamo goduto insieme come fossero di entrambi. In tutti i giorni più belli della mia vita tu c’eri e in quelli più brutti non mi hai mai lasciato la mano. Ci siamo conosciuti bambini e mano nella mano stiamo realizzando i nostri sogni”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Nuovo colpo di scena all’interno del Grande Fratello Vip: Rosalinda Cannavò, chiamata fino a qualche giorno fa Adua Del Vesco, potrebbe essere incinta. “Se il mio compagno mi chiedesse di fare un bambino, io non ci penserei due volte a dirgli di sì”, aveva dichiarato qualche giorno fa. La concorrente adesso avrebbe un ritardo di qualche giorno e per togliersi ogni dubbio vorrebbe effettuare un test di gravidanza. In alto la FOTOGALLERY di Adua.