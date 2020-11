Le notizie del giorno – Nuovo particolare sul selfie con la salma di Maradona e i retroscena di Fabrizio Corona

Le notizie del giorno – Tutto il mondo continua a piangere Diego Armando Maradona. Sono giorni tristi per il calcio, è deceduto il più forte calciatore della storia. E’ stata una vita di eccessi, di errori ma anche di splendide giocate con il pallone tra i piedi, ma anche di ottimi gesti fuori dal campo. Non ha superato un arresto cardiorespiratorio, nelle scorse settimane era stato operato d’urgenza al cervello. Adesso arrivano nuovi aggiornamenti: Maradona è morto da solo, probabilmente nel sonno. L’ultima sua foto è stata scattata da un drone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si sono verificati altri gesti vergognosi, in particolar modo i selfie con la salma dell’ex Pibe de Oro. Il gesto è stato realizzato da tre assistenti della ditta di pompe funebri Sepelos Pinier, a cui era stato affidato il compito di preparare la camera ardente. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ arrivata la versione della ditta: “Abbiamo preparato il corpo in tre di noi, quattro fratelli, che gestiamo l’impresa assieme a nostro padre. Nel frangente in cui siamo usciti dalla sala per parlare con la polizia e coordinare la traslazione della salma alla Casa Rosada, quei tizi hanno scattato le foto. Sono stati i due minuti in cui sono rimasti soli”.

Uno dei dipendenti della ditta di pompe funebri ha provato a scusarsi: “Ci stavamo accomodando prima di prenderlo e mio figlio, come ogni bambino, ha alzato il pollice e hanno scattato la foto – le parole a Radio 10 di Claudio Fernandez -. Chiedo a tutti rispetto e perdono. Ho ricevuto tante minacce, mi hanno detto che mi uccideranno e che distruggeranno il mio furgone. La foto non proviene dal mio telefono, è stata presa da un altro cellulare. Questa è la cosa peggiore”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fabrizio Corona ha rilasciato un’ampia intervista a MOW – Men On Wheels, innovativo magazine del gruppo editoriale AM Network, in cui elenca inediti e piccanti dettagli, conditi da nomi e cognomi. La chilometrica intervista è la storia di copertina con cui Fabrizio Corona racconta l’Italia che meglio conosce: una nazione fondata su potenti e potentati, starlette e veline, sesso e scandali, giornali e tv, nonché accordi decisi a tavolino. Fabrizio Corona anticipa a MOW, nero su bianco, ciò che gli utenti dei social network possono conoscere solo a puntate, a colpi di litigi via post e stories su Instagram, come avvenuto circa le recenti rivelazioni dell’ex moglie Nina Moric sulle nuove frequentazioni dell’ex “re dei paparazzi”: “… Da due notti dormo con Mariana, ma non s******o, te lo giuro, però ci abbracciamo”. Un racconto in stile Corona, senza filtri, che spazia dalla politica: “Sono tutti gay. Dinne uno, ed è gay. In Parlamento c’è una lobby gay pazzesca”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Wanda Nara è sempre più attiva sui profili social, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi non si risparmia sui social ed infiamma i fan con scatti super sexy. Il calciatore del Psg non sta attraversando un momento entusiasmante, ma avrà modo di rifarsi, non è da escludere un trasferimento già dai prossimi mesi. Nel frattempo l’argentina ha pubblicato un altro scatto, il costumino bianco mette in mostra le forme mozzafiato. Il seno è in bella mostra. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Wanda Nara.

Sul web spopola Julia Rose. Si tratta di una influencer e modella che può vantare addirittura 5 milioni di follower sul profilo Instagram. Mette in mostra il suo aspetto fisico, in particolar modo gli ultimi scatti sono stati esagerati, si è fotografata senza veli. Le forme sono prorompenti, è diventata sempre più virale anche per aver pubblicato un video super sexy, alla guida è nuda. Poi si è scatenata con altre immagini che non hanno bisogno di ulteriori commenti. In alto la FOTOGALLERY