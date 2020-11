Le notizie del giorno – Negli ultimi mesi Gianluca Vialli è stato simbolo di grande coraggio. L’ex calciatore di Juventus e Sampdoria sta lottando contro la malattia, adesso sta molto meglio come hanno dimostrato le immagini in panchina nella partita della Nazionale italiana contro la Polonia. La scoperta del tumore al pancreas è stato come un fulmine a ciel sereno, non sono mancate le paure per una malattia veramente pericolosa, ma che Vialli ha affrontato con coraggio. Un pò come fatto da Sinisa Mihajlovic, due persone che hanno dimostrato di essere dei guerrieri non solo in campo ma anche nella vita. Gianluca Vialli adesso fa parte della Nazionale, non ci sono mai stati dubbi sulle sue qualità che sono state messe in evidenza anche nella gara contro la Polonia, Vialli ha fatto da tramite tra Mancini (costretto al forfait per il Coronavirus) e Evani. Gianluca ha dimostrato di essere molto di più di un capo delegazione, si è confermato un punto di riferimento anche per la squadra. Una scena è stata particolarmente significativa, il bacio al pallone prima di rimandarlo in campo è stato il simbolo di una Nazionale formata da grandi uomini. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Ancora grande paura per il calciatore Christian Obodo. Il centrocampista è stato vittima di un rapimento, l’episodio si è verificato lo scorso weekend e non si tratta della prima volta, il nigeriano era stato sequestrato anche nel 2012 quanto venne liberato da un blitz della Polizia. E’ molto conosciuto anche in Italia per il passato in diverse squadre: Perugia, Fiorentina, Udinese, Torino e Lecce, adesso è un calciatore dell’Apollōn Smyrnīs. E’ stato rapito da alcuni uomini armati e incappucciati lungo Refinery Road, Warri nello stato del Delta nigeriano. “Obodo è stato rapito intorno alle 17:00 di domenica intorno all’Ishaka Hotel, lungo Refinery Road’. Era con la sua ragazza quando è stato rapito”, ha detto l’ufficiale delle pubbliche relazioni della polizia, Onome Onovawakpoyeya. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

I campionati italiani sono fermi e quindi anche Diletta Leotta può riposarsi. La giornalista è sempre molto seguita sia sui social che durante le partite, è presente in occasione di alcune sfide trasmesse sul canale DAZN. E’ una della donna più ammirate dai social, è bellissima ma ha dimostrato di essere anche brava e preparata. La sua forma fisica non passa mai inosservata, Diletta ha abituato anche ad esercizi super sexy. Le ultime Stories pubblicate sul profilo Instagram hanno lasciato il segno, la catanese è in grandissima forma come dimostra l’allenamento sul tapis roulant. Il top è troppo corto e non contiene le sue forme. In alto la FOTOGALLERY con l’allenamento di Diletta Leotta.

Continua a far discutere Fabrizio Corona. Emergono nuove clamorose rivelazioni da parte dell’ex re dei paparazzi, confessioni sul rapporto passato con Belen. La coppia ha vissuto un periodo di alti e bassi, si tratta di personaggi con caratteri molto forti e che, quindi, hanno avuto modo di scontrarsi. Tutti i particolari sono stati svelati in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. “Ti innamori degli altri che si innamorano della tua storia. Io, più Belén Rodriguez o Nina Moric diventavano famose, più le amavo. Ma ora so che non era vero amore. Se ami, non potresti fare quello che fai alle persone con cui stai. Tipo ho venduto le foto di me e Belén che facevamo l’amore alle Maldive e ho finto di cercare, disperato, chi aveva osato scattarle”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini bollenti di Belen e Corona.