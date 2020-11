Le notizie del giorno – L’Italia è sempre più convincente. Altra grandissima prestazione della squadra di Roberto Mancini, nelle ultime giornate allenata molto bene da Evani, il Ct è infatti ancora positivo al Coronavirus. Soprattutto le ultime due partite sono state molto positive, il successo contro la Polonia e quello ancora più netto contro la Bosnia. Sono arrivate tante indicazioni, la difesa è sempre più solida con la grande sorpresa Bastoni, determinanti anche gli esterni, soprattutto Emerson che si conferma sempre molto pericoloso in fase offensiva. Ma il reparto decisivo è il centrocampo, finalmente la qualità è tornata altissima con Locatelli, Barella e Jorginho che formano un trio di centrocampo ben assortito. Poi l’attacco, Insigne sta prendendo per mano la squadra e Belotti si sta confermando prezioso in fase realizzativa. L’Italia si candida ad essere una seria candidata anche alle Final Four. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo nei confronti di Raffaele Russo e della madre Antonietta Biancaniello per l’omicidio di Andrea La Rosa, ex calciatore del Brugherio ucciso nel novembre 2017. Le accuse sono state omicidio volontario pluriaggravato, soppressione di cadavere e tentato omicidio della moglie di Rullo. Secondo quanto ricostruito il movente sarebbe stato di tipo economico: Rullo aveva ottenuto da La Rosa un prestito da 30mila euro per poi chiedergliene altri 8, avrebbe ucciso il 35enne proprio per non pagare i debiti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano a circolare notizie clamorose che riguardano il Grande Fratello Vip, in particolar modo una concorrente che fa sempre molto discutere è Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è sempre sulle copertine di gossip e sta circolando un’intervista veramente sorprendente. Dagospia riporta un’anticipazione del settimanale Oggi: Mino Magli, l’uomo che aveva avuto una relazione con Elisabetta è tornato a parlare. “L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto… Ricordo molto bene il periodo in cui Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido ‘finalmente sono libera’ e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme”. “Ricordo anche bene il caso Vallettopoli. Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio e anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento… Peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni”.

“Se sia vero o sia l’ennesima trovata pubblicitaria sarà il tempo a dirlo per il momento prendiamo atto delle dichiarazioni della pornostar Moana Conti che ha chiesto pubblicamente scusa per aver praticato sesso orale a un cavallo girando un video in compagnia di Andrea Diprè e le chiediamo un gesto concreto del suo pentimento a favore degli animali, magari andando a fare volontariato nei canili della zona dove abita”. E’ il commento ufficiale nella nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente sulle dichiarazioni della pornostar Moana Conti riportate dal sito specializzato Spyit.it e rilanciate da Dagospia. “E’ un video di cui mi pento e che non rifarei più, ho perso molto lavoro a causa di ciò, mi ha portato solo dispiacere e problemi, gli animali si amano, ma non come ho fatto io”. “Questo pentimento tardivo potrebbe diventare credibile solo se seguito da azioni concrete – conclude la nota degli animalisti dell’AIDAA – se veramente la Conti è pentita ci contatti e le indicheremo dove andare a fare volontariato per davvero, altrimenti questa non è altro che l’ennesima inaccettabile presa in giro verso gli animali, presa in giro non tollerabile, aspettiamo notizie”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ salita alla ribalta grazie alla sua bellezza ma è anche brava a svolgere il suo lavoro. Stiamo parlando di Laura d’Amore, la hostess più sexy del mondo è italiana. Nata in Puglia, ma cresciuta in Sicilia ha 36 anni e lavora per Alitalia. Intervistata da Novella 2000 ha svelato tutti i dettagli. “In aereo ho incontrato un follower che credeva pubblicassi scatti finti. Vedendomi di persona ha cambiato idea e mi ha chiesto scusa”. Vorrebbe anche partecipare ad un reality. Il suo profilo Instagram sta crescendo giorno dopo giorno, sono più di 700mila i follower. Gli scatti sono super sexy, veramente da stropicciarsi gli occhi. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.