Le notizie del giorno – Pirlo a rischio, Cristiano Ronaldo negativo e l’intervento della pornostar Lust

Le notizie del giorno – Un inizio di stagione molto negativo in casa Juventus, quasi da incubo. La squadra di Andrea Pirlo ha vinto appena due volte sul campo, all’esordio contro la Sampdoria in campionato ed in Champions League contro la Dinamo Kiev, più quella a tavolino contro il Napoli. Poi tre pareggi con Roma, Crotone e Verona e il primo ko contro il Barcellona. Inutile negarlo, l’impatto di Pirlo sulla panchina dei bianconeri è stato quasi un disastro. La panchina di Pirlo è già a serio rischio, la Juventus avrebbe lanciato un ultimatum. E’ quando circola dalla Spagna. L’allenatore si gioca la panchina nella sfida contro lo Spezia, deve vincere e convincere. Secondo Don Balon Agnelli avrebbe già individuato il sostituto, si tratta diSimone Inzaghi.(LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus ha conquistato due vittorie in campionato, una contro la Sampdoria e l’altra a tavolino con il Napoli. Quest’ultima non è ancora certa perché c’è in ballo il ricorso presentato dal club azzurro. Il presidente De Lautentiis è sicuro di poter ribaltare il verdetto, la data del giudizio d’appello è prevista per metà novembre, tra l’11 e il 18. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Arrivano ottime notizie per la Juventus: Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus, l’ultimo tampone è infatti risultato negativo. Il portoghese potrà scendere in campo già contro lo Spezia, da valutare la condizione fisica ma considerando il rendimento dei bianconeri nelle ultime partite un suo impiego sembra molto probabile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è registrato un nuovo caso di Coronavirus tra i presidenti del campionato di Serie A. Si tratta del presidente del Torino Urbano Cairo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il numero uno granata è stato trattenuto questa mattina in ospedale in osservazione presso il San Paolo di Milano. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La moglie di Mauro Icardi si conferma in grande forma, il calciatore è concentrato sulla stagione con la maglia del Psg mentre la compagna incanta i social con scatti super sexy. Wanda Nara è sempre più esplosiva, la showgirl può essere considerata la regina dei selfie. L’agente continua ad allenarsi, è questo il segreto dell’aspetto fisico sempre al top. Nell’ultimo scatto ha messo in mostra le forme, il lato A è prosperoso. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

L’inizio di stagione per James Rodriguez è stato veramente entusiasmante, il calciatore colombiano sta trascinando l’Everton con gol e grandi prestazioni, è tornato su altissimi livelli. Nella gara contro il Liverpool il calciatore è stato costretto a fermarsi ai box per un infortunio ai testicoli. Ancora incerti i tempi di recupero, non si tratta di nulla di grave. Nel frattempo la pornostar Kendra Lust ha deciso di confortarlo con un messaggio pubblicato su social: “Ouch, spero tu stia bene”, ha scritto. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.