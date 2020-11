Le notizie del giorno – L’Inter non convince, candidata ad essere la squadra in pole per vincere lo scudetto fino al momento sta deludendo e rischia una stagione anonima. Tutto è nato dalle incomprensioni alla vigilia del campionato con il tira e molla tra la dirigenza e l’allenatore Antonio Conte. Sono tre i calciatori nel mirino. Lautaro non è più lucido in fase realizzativa. Hakimi con il Parma ha sbagliato altre due occasioni di testa e Perisic autore dell’errore che non ha spaccato la partita in apertura. Poi c’è sempre il caso Eriksen, l’ex Tottenham potrebbe subito partire, il Psg pronto a bussare alla finestra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche Francesco Totti è risultato positivo al Coronavirus. L’ex calciatore della Roma adesso si trova nella sua villa al Torrino e dovrà rimanere in isolamento per i prossimi giorni. Secondo alcune voci che stanno circolando anche la moglie Ilary Blasi sarebbe risultata positiva. Circa due settimane fa la madre del Pupone era risultata positiva, mentre le complicazioni dovute al Covid-19 hanno portato al decesso del padre Enzo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono ore di grande ansia per il mondo del calcio. A tenere banco sono le condizioni di salute di Gerd Muller, ex calciatore tedesco. Secondo quanto riferito dalla moglie dell’ex attaccante le sue condizioni sono ormai disperate. Nel 2015, in occasione del suo 70° compleanno, il Bayern Monaco aveva rivelato come Müller soffrisse del morbo di Alzheimer, adesso la situazione è peggiorata. Queste le parole di Uschi Müller alla Bild: “mio marito dorme in attesa della fine, è sempre stato un combattente, un tipo coraggioso, e lo è anche adesso. È calmo, sereno. Spero non possa pensare al suo destino, una malattia che priva un uomo della propria dignità”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paolo Brosio è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, il suo ingresso è stato posticipato di tanto tempo a causa della positività al Coronavirus. E’ finito nella bufera a causa di una presunta bestemmia che ancora non è stata confermata, ma nel frattempo stanno circolando le foto della nuova fiamma, una modella di 22 anni. Si tratta di Maria Laura De Vitis, milanese e molto seguita sui social, soprattutto Instagram. A confermare la liaison tra i due anche Gabriele Parpiglia a Casa Chi: “lungo periodo di astinenza? Fake, ve lo dico subito: si tratta di una fake. Paolo Brosio ha una storia con una ragazza che si chiama Maria Laura, ed è molto più giovane di Paolo Brosio stesso”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della nuova fidanzata.

Una didascalia che lascia poco spazio all’interpretazione. “Un po’ di culo ci vuole sempre chiedo scusa se non ho messo una frase filosofica notte”. Poi la foto del lato B che ha messo in mostra un fisico mozzafiato. Stiamo parlando di Laura Cremaschi, protagonista del programma televisivo ‘Avanti un altro”. E’ molto seguita sul profilo Instagram, i follower sono quasi un milione. In particolar modo è stata molto apprezzata l’ultima foto, Laura ha confermato tutta la sua bellezza in costume. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.