Tutte le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti che riguardano il calcio italiano ed estero. Una vera e propria polveriera in casa Roma. E’ una situazione sempre più delicata per il club giallorosso, reduce da prestazioni veramente deludenti. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ si sarebbe verificato un ammutinamento, a Trigoria è andato in scena un giovedì veramente elettrico: i calciatori avevano deciso di non allenarsi, a seguito di un confronto tra l’allenatore e la squadra. Il motivo? Non soltanto il malcontento per l’allontanamento del team manager Gianluca Gombar, ma anche per una questione privata interna, riguardante un calciatore e un membro dello staff. “Una cosa grave”, sempre secondo quanto riporta il Corriere e che sarebbe emerso da indiscrezioni di spogliatoio. La situazione è poi rientrata, ma la tensione è sempre più evidente. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mario Balotelli è stato durissimo, la Stories Instagram sul Governo Conte ha portato tantissimi motivi di discussione. “Premetto: Non sono di sinistra, non sono di destra, non prendo posizioni politiche mai. Ragazzi i casi stanno ri-aumentando, e sinceramente non mi capacito del perché abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così! Hanno rinchiuso per poi rinchiuderci di nuovo. E ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico quasi alla sua normalità? Tutti questi sforzi per poi arrivare a un altro lockdown? Ma è possibile che non si possa gestire l’Italia e chi vi abita in modo sano e onesto? L’Italia ragazzi è l’Italia… c’è poco da dire… è il paese più bello del mondo, ma sta degradando a causa di pochi e io ho il mal di stomaco”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, gli aggiornamenti su Maradona

Arrivano nuove conferme, Luque avrebbe contraffatto la firma del Pibe de Oro su alcuni documenti. Secondo la legge argentina ha commesso il reato di manipolazione di documenti privati, che prevede una pena da sei mesi a due anni di reclusione. Nello specifico avrebbe contraffatto la firma per avere la cartella clinica e probabilmente nascondere eventuali negligenze nel comportamento di coloro che avrebbero dovuto curare Maradona.

Sara Croce può contare su oltre 800mila follower sul profilo Instagram, i fan si sono infiammati dopo l’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl. La Bonas ha pubblicato una foto in costume, in poche ore ha raggiunto oltre 60mila like. Anche le donne hanno apprezzato, dal punto di vista fisico si conferma al limite della perfezione. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.