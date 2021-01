Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Al termine della partita contro il Benevento, Gasperini aveva risposto così sul Papu Gomez. “Abbiamo vissuto grandi momenti anche con lui, la sua esclusione è una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di trovare un altro tipo di squadra, perché in quel momento stavamo soffrendo. E’ stato solo un motivo tecnico, dato che il centrocampo soffriva e volevo aiutare più De Roon e Freuler. Una cosa che abbiamo sempre fatto ma ad un certo punto però non è stata più accettata. Lui non si è adattato”. Il Papu ha però smascherato il suo allenatore. Il calciatore ha infatti postato alcune Instagram stories, in tutti i video viene messa in evidenza la sua posizione in campo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un’altra sconfitta in casa Udinese e la dirigenza ha deciso per il ritiro a tempo indeterminato. Si è giocata la partita della 17esima giornata del campionato di Serie A, ko nel finale per la squadra di Gotti contro il Napoli. La dirigenza dell’Udinese ha preso un provvedimento dopo la sconfitta contro il Napoli. La squadra sarà in ritiro a partire da martedì ed a tempo indeterminato: l’obiettivo è quello di ricompattare l’ambiente e la squadra dopo le ultime prestazioni non entusiasmanti, ma soprattutto prepare al meglio la trasferta contro la Sampdoria. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, la fidanzata di Ocampos

Majooh Berbeito è la fidanzata di Ocampos e ha mandato in tilt il mondo del web con scatti super sexy. Nel frattempo la fidanzata di Ocampos continua ad infiammare il mondo del web. E’ seguitissima sui profili Instagram, in particolar modo sono 138mila i follower di Majooh Berbeito. La modella conferma il fisico scultoreo, il particolar modo mette in mostra il Lato B. Lo scatto è stato apprezzato da tutti i fan che non hanno risparmiato i commenti di grande entusiasmo. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.