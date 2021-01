Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. Arrivano nuovi aggiornamenti che riguardano l’esame ‘farsa’ dell’attaccante Luis Suarez, novità soprattutto sul ruolo svolto dalla Juventus. Il sito ‘La Nazione’ ha pubblicato alcune parti importanti del verbale relativo all’interrogatorio di Fabio Paratici, avvenuto lo scorso 11 novembre davanti al procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone e ai pm Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti. E’ emerso l’accordo raggiunto tra la Juventus e l’attaccante Suarez, intesa su base di 7.5 milioni di euro più bonus, fino a un massimo di 10 milioni per un biennale con possibilità di recedere dopo una sola stagione. Secondo le parole di Paratici l’accordo sarebbe stato raggiunto il 30 agosto, prima dei problemi sopraggiunti sullo status di extracomunitario. Proprio in quel momento è partito l’iter per rendere comunitario Suarez con il contatto con la ministra De Micheli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mario Balotelli si conferma senza peli sulla lingua, l'attaccante del Monza ha pubblicato un messaggio durissimo sui profili social. "Quindi così sarei in prigione? Ahah. Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza tornare e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti! Piuttosto sostenete e tifate Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro". Balotelli dunque non risparmia nessuno, l'ultimo attacco è durissimo: l'obiettivo di SuperMario è solo quello di pensare al campo e trascinare il Monza verso obiettivi importanti.

L'Inter pensa alla stagione in corso tra campionato e Coppa Italia, nel frattempo continuano a circolare voci sulla possibile cessione del club nerazzurro. Il Consiglio di Amministrazione dell'Inter "continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club", nonostante la contrazione dei ricavi dovuti alla pandemia da Coronavirus. E' quanto comunicato dal club nerazzurro in una nota diffusa dall'Ansa dopo la riunione del Cda per valutare l'andamento del primo semestre. "L'esercizio 2020/2021 si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei ricavi".



Un episodio folle si è verificato con riferimento al mondo del calcio. Secondo quanto riporta il 'Corriere Adriatico' un uomo di 33 anni ha creato il caos dopo aver alzato un pò troppo il gomito. Si tratta di F.Z., un ex calciatore proveniente dal Chiaravalle, nell'Anconetano. Nel dettaglio ha iniziato a dare in escandescenza tanto che i passanti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e la Polizia di Stato che hanno faticato a fermare l'uomo, continuava a ripetere di non essere ubriaco.

Anna Falchi ha lanciato una proposta hot in caso di vittoria della Lazio nel derby, come riferito ai microfoni di Radiosei. “Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina (ride, ndr) e nel caso in cui i social dovessero bannare l’immagine metterò una mascherona. Speriamo che la Lazio riesca a vincere, non sarà facile. Partiamo ad armi pari, a noi mancherà Correa, ma mi convince molto Caicedo con la sua zona Caicedo. Guarderò la gara con un talismano di famiglia, un tifoso della Juventus, oltre che con mia figlia aquilotta”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Anna Falchi.