Le notizie del giorno, tutti i retroscena sulla lite Agnelli-Conte. Trovata morta l’ex fidanzata di Jerome Boateng

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un vero e proprio dramma per Jerome Boateng. E’ morta la sua ex fidanzata Kasia Lenhartd, modella di 25 anni che è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino dalla polizia, ancora non sono chiare le cause del decesso. La coppia si era lasciata solo da qualche giorno, come confermato dal calciatore sui profili social. “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta. “Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng”, aveva scritto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tensione altissima nel match di Coppa Italia tra Juventus e Inter, in particolar modo ha fatto molto discutere la lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. Conte protesta per un calcio di rigore non concesso a Lautaro (giustamente), Bonucci chiede rispetto nei confronti dell’arbitro. I bianconeri hanno accusato Conte di un gesto provocatorio, effettivamente le telecamere hanno ripreso il dito medio dell’allenatore dell’Inter. Al fischio finale si è registrato lo sfogo di Andrea Agnelli che ha utilizzato frasi forti, probabilmente all’indirizzo proprio dell’ex dal dente avvelenato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La ricostruzione dei nerazzurri è molto diversa da quella della Juventus, secondo fonti raccolte dall’Ansa “Conte è stato pesantemente insultato nel corso di tutto il primo tempo, conclusosi con il dito medio catturato dalle immagini televisive. Gli insulti rivolti a Conte provenivano dalla tribuna occupata dai bianconeri, dove era il presidente Andrea Agnelli: a Conte è stato dato ripetutamente del coglione e del pagliaccio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore sarebbe scoppiata una lite anche tra Paratici e Oriali. Il dirigente dell’Inter sarebbe intervenuto per difendere i propri calciatori: “non permettetevi di parlare con i nostri giocatori e staff”. Immediata è arrivata la replica dello juventino Paratici: “ti conviene starci lontano, altrimenti è la volta che ti picchio”. Al diverbio avrebbero assistito anche Bonucci e l’arbitro Mariani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il comportamento di Conte non è andato giù ai tifosi della Juventus che hanno avviato una petizione per rimuovere la stella a lui dedicata dallo Stadium. Anche sui profili social sono stati pubblicati tantissimi messaggi, in alto la FOTOGALLERY con tutte le reazioni.