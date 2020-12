Tutte le notizie del giorno riguardanti il mondo del calcio, è stata una giornata ricca di emozioni. E’ giallo sulla morte di Diego Armando Maradona, l’ultima novità riguarda l’avvocato Matias Morla che è clamorosamente sparito. Secondo quanto riportato dai media argentini il legale Matias Morla ha fatto perdere le sue tracce, si è infatti allontanato per un breve periodo per evitare di rispondere alle domande dei giornalisti. Si sarebbe rifugiato a Gualeguay, in un residence di lusso che costa circa 80mila pesos al giorno. Morla è in compagnia di moglie e figli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stati giorni molto difficili anche per Diego Maradona jr che ha dovuto affrontare il Coronavirus e la situazione non è stata delle migliori. Maradona jr. ha raccontato tutti i dettagli. "Sapere della morte di un padre nel letto d'ospedale, da solo, è stato difficile. Appena sarò pronto, perché ancora porto gli strascichi dovuti al Covid, che mi ha quasi ucciso qualche settimana fa, andrò a dare un bacio a mio padre".

Un altro retroscena è stato svelato dalla moglie di Paolo Rossi, l'ex calciatore ha scritto un messaggio veramente commovente prima della morte confermato ai microfoni del Corriere della Sera: "purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l'amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti".

Secondo alcune voci circolate nelle ultime ore sarebbe andato in scena un incontro segreto tra Ludovica Pagani e El Shaarawy. Non è la prima volta che circolano voci su una relazione tra i due, ma questa volta potrebbe essere proprio vero. L'appuntamento è andato in scena al Burj Al Arab, l'albergo più lussuoso di Dubai. Non sono arrivate delle conferme, ma nemmeno smentite.

Anna Flachi si prepara per i prossimi appuntamenti in campo ed in vista dei sorteggi, nel frattempo ha deciso di surriscaldare sempre di più il mondo del web. L'attrice si è fotografata completamente nuda, indossa solo una mascherina, ovviamente della Lazio. "Mascherina, mascherina nonostante l'antipatia io la indosso e dico la mia!!! Grande Lazio, ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo 20 anni. Mi piacerebbe incontrare Il Real Madrid che è ormai alla fine di un ciclo o il Chelsea che è si una grande squadra, ma non ha dei fuoriclasse all'apice della loro carriera".