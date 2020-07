Notizie del giorno – Rinviata una partita per 14 positivi al Covid, le reazioni dopo i rigori di Juve-Atalanta, due calciatori nei guai

Le notizie più importanti della giornata di ieri, domenica 12 luglio.

TROPPI POSITIVI, RINVIATA UNA PARTITA – E’ stata rinviata la partita tra Avaí­ e Chapecoense, in programma oggi e valida per i quarti di finale del Campionato di Santa Catarina, in Brasile. La decisione è stata comunicata attraverso una nota, i provvedimenti sono arrivati perché una delle squadre aveva 14 casi confermati di Coronavirus. Sono state posticipate, dunque, altre tre partite dei quarti di finale. Si giocherà soltanto la sfida tra Atletico Tubarao e Concordia, in programma martedì 14 luglio e valida per la zona retrocessione. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LE REAZIONI DOPO JUVE-ATALANTA – Il giorno dopo Juventus-Atalanta non sono mancate le polemiche, soprattutto sui social e come spesso accade in questi casi. Il motivo è nei rigori concessi alla Juve, soprattutto il secondo che ha fatto parlare anche il tecnico degli orobici Gasperini. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le reazioni dal mondo del web. (L’ARTICOLO COMPLETO)

HAALAND E BROZOVIC NEI GUAI – Nella giornata di ieri, due calciatori sono finiti nei guai. Uno è il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, l’altro è il giovane attaccante del Borussia Dortmund Haaland. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nella notte tra venerdì e sabato il croato dell’Inter passava con la sua Rolls Royce in zona Porta Genova. Dopo un semaforo rosso non rispettato, l’auto è stata fermata da una pattuglia dei Carabinieri. Il croato è stato sottoposto al test del palloncino ed è risultato leggermente oltre i limiti consentiti. La patente è stata ritirata. Non è un buon momento per il calciatore dentro e fuori dal campo. Adesso questa nuova disavventura. Per quanto riguarda Haaland, invece, c’è un video che sta facendo il giro dei social e mostra il norvegese ubriaco e buttato fuori da un locale notturno. Haaland è in vacanza in patria e aveva postato delle foto mentre è intento a tagliare dei tronchi d’albero con una motosega.