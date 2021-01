Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il Chelsea sta valutando la posizione di Lampard, le prossime partite saranno certamente decisive: la dirigenza si aspetta una risposta già dalla sfida di FA Cup contro il Morecambe, ma il vero banco di prova sarà in Premier League contro il Fulham, dopo 4 giorni altra trasferta contro il Leicester. Secondo quanto filtra dalla stampa inglese sono diversi i candidati all’eventuale successione: Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, Thomas Tuchel, da poco esonerato dal Psg, Brendan Rodgers e Ralph Hasenhuttl, rispettivamente allenatori di Leicester e Southampton, più la suggestiva pista che porta ad Andriy Shevchenko. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Le notizie del giorno, rischio focolaio alla Juventus

C’è il rischio di un focolaio in casa Juventus, intervistato da Gianlucadimarzio.com Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Città di Torino ha parlato di quest’eventualità in vista della partita contro il Milan. “Al momento non ci sono elementi per dire che ne esista uno all’interno della squadra. Siamo stati avvisati dalla Juventus ieri, lunedì 4 gennaio, e oggi, martedì 5, della positività di due elementi. Sappiamo, al momento, come è avvenuto il contagio dei due giocatori e che il resto del gruppo è negativo, per questo al momento è tutto tranquillo”. Ma il rischio non è del tutto passato: “Se nelle prossime ore dovessero verificarsi nuovi casi o ci fosse l’evidenza di un focolaio non controllato, allora si andrebbe a creare un problema di sicurezza per gli altri giocatori, per lo staff e per tutto il personale medico”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Andrea Zenga ha parlato di papà Walter, rivelazioni sulla vita privata che hanno portato più di qualche reazione. “Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato: c’è stata mia mamma, c’è stato mio fratello. Secondo me non è un obbligo essere padri, è un volere: se questo volere non c’è stato io non posso fargliene una colpa. Io mi reputo molto fortunato a essere cresciuto con mia mamma, devo la mia vita a lei”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La moglie di Tonelli, Claudia Manzella ha pubblicato alcuni ricordi sui profili Instagram, il commento del calciatore è bollente. La donna è molto attiva sui profili social: “mi mancava viaggiare con te”, è la didascalia ad una foto pubblicata. Lo scatto è stato effettuato alle Maldive, la coppia si abbraccia con passione, ma il momento romantico è ‘rovinato’ dal commento di Tonelli: “che tette”, ha scritto il calciatore della Sampdoria. Tanti tifosi hanno apprezzato, tantissimi i like al commento. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.