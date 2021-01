Le notizie del giorno, la rivoluzione all’Inter. Il futuro di Messi, tragedia al centro sportivo

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Prima le voci di una possibile cessione, poi la convincente prestazione contro la Juventus che ha lanciato i nerazzurri in chiave scudetto, adesso questa nuova notizia sulla strategia studiata da Suning. E’ prevista una mezza rivoluzione che prenderà il via dal prossimo 9 marzo, l’intenzione è quella di abbandonare la formula “Football Club Internazionale Milano” per passare a “Inter Milano”, l’obiettivo è inoltre quello di realizzare un logo stilizzato sulla scia di quello della Juventus. Oltre al nome cambierà anche lo sponsor che, molto probabilmente, diventerà Evergrande e prenderà il posto di Pirelli. Il cambio è previsto entro le prossime settimane con il lancio organizzato il 9 marzo, in occasione dei 113 anni di storia del club nerazzurro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non è un buon momento per Leo Messi, dentro e fuori dal campo. L’argentino è stato espulso con l’ausilio del Var nella partita del Barcellona di Supercoppa spagnola contro il Bilbao. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Marca, Messi rischia tantissimo. In caso di condotta considerata aggressiva, l’argentino potrebbe essere squalificato da 4 a 12 partite. Al contrario, se riterrà che il contrasto sia stato lieve, salterà da 1 a 3 partite. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una tragedia si è verificata presso il centro sportivo della Sampdoria. A Bogliasco un uomo è stato trovato morto a causa di un improvviso malore. Si tratta di Giovanni Piana, il titolare di una delle ditte edili che sta lavorando per per costruire la nuova cittadella. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fredy Guarin è stato protagonista di una buona carriera, nel corso degli anni si è messo in mostra come un ottimo centrocampista dotato di un tiro molto potente ed in grado di fare la differenza anche dal punto di vista realizzativo. Il 30 dicembre 2020 il colombiano è stato ingaggiato dal Millonarios, club di Bogotà, tornando così nel campionato colombiano a 15 anni di distanza dall’ultima esperienza trascorsa tra le file dell’Envigado. Sabato ha disputato la prima partita di campionato, la gara è finita 1-0 ma sul web ha fatto il giro una foto di Guarin: il calciatore è sovrappeso, quasi irriconoscibile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cecilia Rodriguez è seguitissima sui profili social, in particolar modo su Instagram sono oltre 4 milioni i follower. “Vorrei augurare a tutti voi un buon inizio di settimana”, ha scritto la modella e particolarmente apprezzato è stato l’outfit veramente sexy che ha scatenato le reazioni da parte dei tantissimi fan. Cecilia è come al solito bellissima e mette in mostra una forma fisica veramente perfetta. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della sorella di Belen.