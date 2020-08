Notizie del giorno: rivoluzione Juve, tutte le reazioni di un sabato frenetico

Le notizie del giorno di sabato 8 agosto sono perlopiù da ascrivere alla rivoluzione Juve. Capace, addirittura, di far passare in secondo piano il match di Champions del Napoli a Barcellona, perso dagli azzurri con tanto di addio alla Coppa. Si comincia subito dalla mattina, con l’ufficialità dell’esonero di Sarri e le voci traballanti su Paratici, poi smentite. Da lì, il toto allenatore, durato veramente pochissimo. Inzaghi, Zidane, Pochettino, Allegri? Niente. Tra veti, ingaggi alti, difficoltà e strade inarrivabili, alla fine la scelta è su… Pirlo. Decisione sorprendente, che suscita tante reazioni. Le proponiamo in alto, nella nostra FOTOGALLERY. In basso, invece, tutti i nostri approfondimenti di oggi.